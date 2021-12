El ex candidato del PDG extendió la invitación a ambos candidatos, con el fin de “profundizar la democracia hablando de propuestas, no de caricaturas que empobrecen la política”. El líder republicano aceptó la propuesta a través de su cuenta de Twitter. En tanto, Izkia Siches, jefa de campaña de Boric, dijo anoche que "nuestro candidato tiene, y el mismo me lo ha señalado, que estar disponible para conversar con todas las personas".