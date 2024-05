Las noticias de CNN Chile no sólo se ven, también se escuchan: Nace CNN Chile Radio

CNN Chile anuncia un trascendental paso adelante en su compromiso continuo con la excelencia periodística y la innovación tecnológica: El nacimiento de CNN Chile Radio.

El lanzamiento de CNN Chile Radio será parte de la estrategia para potenciar el compromiso con la audiencia chilena y global. El ecosistema informativo de CNN Chile incluye al canal de televisión por cable, el rediseño del sitio cnnchile.com, una nueva aplicación, que permitirá escuchar la radio en todos los dispositivos móviles, así como podcasts y programas pensados para las plataformas digitales, tales como YouTube, Instagram, X, entre otras.

La iniciativa, anunciada por el presidente de CNN Chile y del Holding CareyMedia SPA, Jorge Carey, se inscribe en el proceso de la transformación digital que promueve el CEO de CNN International, Mark Thompson, ex ejecutivo de la BBC de Londres y el responsable del exitoso modelo de transformación digital de The New York Times.

Jorge Carey declaró que “la tecnología y las plataformas se mueven rápido y eso mismo pasa con las audiencias. Nuestro propósito apunta a estar disponibles siempre con nuestra oferta informativa, de opinión y análisis. Nos estamos replanteando y organizando en torno al futuro, a lo que buscan y esperan las audiencias”.

CNN Chile Radio abrirá sus transmisiones pronto con el programa CNN Chile Radio AM conducido por Carolina Urrejola y Fernando Paulsen. La emisión irá entre 7:00 y 10:00 de la mañana de lunes a viernes. La edición periodística estará a cargo de Sergio Bravo y también contará con la participación del periodista José Miguel Mardones.

La propuesta informativa y de análisis de la actualidad local e internacional contará además con el aporte de todo el equipo de periodistas y conductores que participarán del análisis y contexto de noticias de política, negocios, ciencia, magazine y clima, entre otros.

CNN Chile es el canal de televisión con mayor credibilidad y calidad en Chile, según el informe del presente año sobre consumo de noticias y evaluación del periodismo en Chile de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Feedback. Además, es el canal de TV con mayor confianza en Chile, de acuerdo al Digital News Report 2023 del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford.