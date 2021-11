El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, pese a respaldar la candidatura de Gabriel Boric, cuestionó el Frente Amplio y señaló que el ex candidato presidencial del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, logró “erguirse como uno de los liderazgos de la revuelta” de 2019.

En entrevista con Diálogo Directo, el jefe comunal comentó el proceso de elecciones por el que atraviesa el país y los resultados de la primera vuelta del pasado 21 de noviembre, de cada al balotaje de diciembre.

Al respecto, Sharp comentó que “José Antonio Kast no es Trump, no es Bolsonaro, (JAK) te lleva directamente en su biografía a la Alemania Nazi, o sea, el tipo es parte de una biografía de gente que participó en ese régimen”.

“Estamos hablando de un candidato que representa no solamente el pinochetismo, sino que es un peligro para la convivencia democrática del país. Ese tipo logra 1.700.000 votos en casi el 27%-28% de los que votaron”, agregó.

Bajo ese punto, añadió, “lo que se juega en la segunda vuelta es un plebiscito, como pasó en Chile el 2020, entre Apruebo y Rechazo”.

“La opción Apruebo la representa Gabriel Boric, que genera, también en muchos sectores que se movilizaron el 18 de octubre, en los territorios, en los movimientos sociales, en la izquierda en general, muchas dudas el proyecto del Frente Amplio, pero en este mes no hay espacio para la diferencia”, continuó.

De hecho, Sharp mencionó que, a su juicio, “en este espacio Gabriel Boric representa la opción Apruebo, porque si Gabriel Boric llega a la presidencia de la República, el proceso constituyente, que es este proceso de cambio a la Constitución que avanza junto a las elecciones, va a tener posibilidad de terminar en una nueva Constitución como algo positivo, pero con Kast en el gobierno esa posibilidad derechamente se cierra”.

“Parisi es como un Piñera chico”

Por otra parte, el alcalde de Valparaíso manifestó que “Parisi representa que el sistema político en Chile está descompuesto. Parisi fundó lo que se llama el Partido De la Gente, que podríamos decir así, intentó ocupar el lugar de lo que se llamó en las elecciones de la Convención Constitucional la Lista del Pueblo”.

Es así como, según el jefe comunal, el economista “logra erguirse como uno de los liderazgos de la revuelta. Si tú mirai los videos de Parisi en YouTube, vai a encontrar un tipo que construye un relato donde él aparece como un héroe de la revuelta, el loco llega a inventar que no pudo venir a Chile porque unos poderosos se lo impidieron, o sea, este tema que se había hecho un PCR para poder ingresar y el PCR resultó malo, que le montaron una máquina a propósito de un juicio de una pensión de alimentos”.

“Entonces, Parisi es una persona, desde una mirada neoliberal -porque él es un neoliberal, es como Piñera, un Piñera chico- que logra interpretar, a mi juicio, el malestar, la desafección, el no estar ni ahí -como decimos en Chile- de mucha gente con el sistema de partidos”, agregó.

Críticas al Frente Amplio

Sharp también aprovechó el espacio para referirse a su antigua coalición y cómo los resultados del domingo, fue un “cachetazo” para presidentes del Frente Amplio.

“Creo que Gabriel Boric y el Frente Amplio, si tú revisas el resultado electoral te das cuenta que no son una coalición territorial, no tienen despliegue territorial, es más bien una coalición, a mi juicio, que se entiende como un hecho más citadino, más urbano, más metropolitano (…) Yo creo que si le pones en un mapa a la gente del Frente Amplio las comunas de Santiago y le preguntas cuántos dirigentes sociales conocen, estoy seguro que no van a ser muchos dirigentes que conocen”, manifestó.

“Me refiero a que es una coalición que se fraguó en base a las luchas estudiantiles, no es una coalición fraguada en base a luchas populares o territoriales”, agregó.

De este modo, apuntó Sharp, “había gente del Frente Amplio, que, en Twitter, creía que iban a ganar en primera vuelta, presidentes de partidos del Frente Amplio juraban de guata que ganaban en primera vuelta, pero la realidad fue completamente otra, o sea, el cachetazo fue muy grande, por eso es tan peligroso lo que sucedió el domingo, o sea, Kast puede ganar en Chile”.