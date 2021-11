Durante el balance diario por la situación del COVID-19 en nuestro país, el Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la renuncia de Paula Daza a la Subsecretaría de Salud Pública, tras incorporarse al comando de José Antonio Kast.

De acuerdo a Bellolio, la intención de la Dra. Daza era “poder asegurar que el plan de manejo y control de la pandemia que se ha hecho durante este año y medio, pudiese tener continuidad”.

Además precisó que tras el anuncio inicial de la ex subsecretaria de colaborar con el candidato del Frente Social Cristiano, en su cargo y con un permiso sin goce de sueldo, no se incumplía la normativa vigente. “Legítimamente la Dra. Daza decidió que eso podía hacerlo desde una perspectiva de aporte en políticas públicas en una candidatura. Y lo que cambió fue que, lamentablemente, a pesar de estar cumpliendo estrictamente lo que dice la Contraloría y aún más, ella había solicitado tres semanas sin goce de sueldo, con lo cual por definición no había uso de recursos públicos, y por definición no había horario de trabajo, que son las dos cosas que exige la Contraloría para que quienes están en el Estado, puedan participar de alguna actividad política, las cumplía plenamente”, dijo.

Tras ello, acusó a sectores de oposición a aprovecharse políticamente de la situación además de precisar que “han estado en contra del manejo de la pandemia durante todo este tiempo. De los que querían cortocircuito, de los que querían hibernación, de los que estuvieron en contra del Pase de Movilidad, de los que estuvieron en contra del proceso de vacunación”.

A su juicio, es por ello que la Dra. Daza decidió renunciar a su cargo siendo reemplazada por la Dra. María Teresa Valenzuela. “Lo que dijo la propia Dra. Daza es que no quería que se aprovecharan políticamente de aquello y entonces decidió renunciar y hoy día tenemos a una tremenda subsecretaria que está en su propio reemplazo”, dijo.

Consultado sobre si la Dra. Daza volverá a su cargo tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, Bellolio precisó que “eso lo hablaremos en tres semanas más pero ahora lo que ella está haciendo es trabajando para darle continuidad al programa del manejo del COVID en Chile, que ha sido reconocido en el mundo y que lamentablemente desde sectores de ultraizquierda lo han criticado durante un año y medio”.

Finalmente, lamentó los “ataques arteros e injustos” en contra de la ex subsecretaria. “La Dra. Daza ha hecho un aporte extraordinario y es por eso que la ciudadanía la tiene tan bien valorada. Nosotros lamentamos esos ataques arteros e injustos que estaban haciendo en contra de la Dra. y ella ha decidido renunciar para que se haga este plan de continuidad junto con atender la necesidad de esta nueva variante”, dijo.