En una conferencia de prensa realizada este jueves, Izkia Siches anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico de Chile (Colmed) para apoyar al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En un emotivo discurso, Siches aseguró que “no tengo ninguna duda en que hoy es el momento de tomar en nuestras manos, con toda calma, el futuro de Chile. He visto en los ojos de mi hija la ilusión por el futuro, he visto en su rostro en que Chile merece menos división y menos agresividad”.

“Escucho a personas que quieren llevarnos a la polarización, que quieren despertar el odio. Me revelo a ese futuro. Hemos luchado tanto por alejarnos del miedo y del odio que hoy me siento llamada a tomar una decisión difícil, que significa un giro radical e impensado en mi vida“, agregó.

Visualmente emocionada, la ex presidenta del Colmed señaló: “He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. Saben cuanto amo esta institución, he crecido en este colegio y he tenido el privilegio de conducirlo. Me siento un eslabón más en la continuidad del camino que ha sido trazado a través de varias generaciones de dirigentes“.

“Yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes. Pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo es clarísimo, que miro a la cara de mi hija y sé lo que debo hacer, es mi deber“, añadió.

“Camino por una ruta que nunca he pisado, por eso, camino con calma porque no me mueve el miedo, no me mueve el temor, sino que me mueve la esperanza“.

La médica enfatizó en que “Chile enfrenta un reto crucial. Hemos avanzado para construir el futuro y de pronto hay quienes han promovido el miedo y nos han dicho que en el horizonte viene tempestad y horror. Quiero que lo sepan y quiero ser muy clara, no es cierto”.

“Hoy es el momento de mirar a nuestros hijos y preguntarnos qué queremos para ellos: miedo o esperanza. No tengo dudas, desde hace décadas, desde cuando se pudo volver a votar en Chile, siempre hemos votado por la esperanza”, sostuvo.

Izkia Siches manifestó en que “Nunca Chile, en más de 30 años, ha votado por el miedo y esta no puede ser la ocasión“.

“Me sumo desde hoy a trabajar para que la esperanza sea posible en un próximo gobierno. Creo necesario tomar una nueva avenida para contribuir en el proyecto liderado por Gabriel Boric”, sentenció.