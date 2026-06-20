Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

El duelo aparece como uno de los partidos más atractivos de la jornada, que también contempla los cruces entre Países Bajos y Suecia, además de Ecuador frente a Curazao.

Alemania llega a este compromiso tras golear a Curazao en su debut, mientras que Costa de Marfil viene de vencer a Ecuador en la primera fecha.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, denominación mundialista del BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.

Además, estará disponible por DSports en TV de pago y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.

Las coordenadas del partido

Partido: Alemania vs. Costa de Marfil.

Alemania vs. Costa de Marfil. Fecha: sábado 20 de junio.

sábado 20 de junio. Hora: 16:00 horas de Chile.

16:00 horas de Chile. Grupo: E.

E. Estadio: Toronto Stadium / BMO Field.

Toronto Stadium / BMO Field. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago y streaming: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+.

Después de este encuentro, el Grupo E continuará con el partido entre Ecuador y Curazao, programado para las 20:00 horas de Chile.