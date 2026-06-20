Creador de Malcolm in the Middle revela que Francis iba a ser un “desaparecido como si fuera Chile de los años 70”

El creador de la popular serie Malcolm in the Middle, Linwood Boomer reveló un, hasta hoy, desconocido dato sobre la idea original para uno de los personajes más queridos de la serie.
En concreto, en diálogo con el podcast de Joe Vulpis, Boomer dio cuenta que Francis, el hijo mayor de la familia, inicialmente iba a ser un “desaparecido como si fuera Chile de los años 70”.
“Originalmente, la concepción original del show es que nunca lo vimos. Fue como si leeran cartas de él. Oh, él estaba ahí, pero desapareció como si fuera Chile de los años 70″, contó.
“Sabes, como si fuera tan triste y todo, todo lo hizo, sabes, demasiado siniestro de una vuelta para algo que fue el sábado después de The Simpsons. Sabes, la noche del sábado, como, oh, un show divertido. Y él era de tal manera cuando, sabes, yo hice ese cambio y lo puse, como si fuera una fuente de buenas bromas y buenas risas”, cerró.
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