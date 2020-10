VIDEO RELACIONADO – Mariane Krause y los efectos de la pandemia en la salud mental (10:01)

En 2015 se realizó por primera vez en Chile la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), la que permitió caracterizar el tiempo destinado por las personas a las distintas actividades de la vida diaria. Esto a través de la recolección de información en los principales centros urbanos del país.

Según lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este año correspondería la segunda aplicación del sondeo. Sin embargo, el organismo descartó su realización.

“La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo no podrá ser realizada durante el año 2020 por dos razones: la primera, debido a las restricciones presupuestarias generadas a partir de la pandemia del COVID-19; y también por la alta complejidad metodológica que conlleva, en particular, la serie de visitas presenciales necesarias para el levantamiento de la información. Considerando que la próxima Ley de Presupuesto de 2021 supone un crecimiento de base cero, no es posible su incorporación”, argumentan desde el INE.

Ante este escenario, diversas organizaciones de la sociedad civil difundieron una carta en la que emplazan al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Economía.

“Junto a 19 organizaciones de la sociedad civil nos reunimos para levantar este tema a través de una declaración pública a la que han adherido más de 40 organizaciones y 400 personas, para solicitar la incorporación de la aplicación de la segunda ENUT en el presupuesto 2021, y elaborar un plan de trabajo, enfrentar las profundas desigualdades de género en el trabajo doméstico y de cuidados“, comenta Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer.

La preocupación de las organizaciones firmantes radica en que la medición realizada en 2015 arrojó que las mujeres hacen más del doble de trabajo doméstico que los hombres.

“Es urgente dimensionar cuánto está afectando a las mujeres el aumento de carga en el trabajo doméstico y cuidados en la pandemia para hacernos cargo desde el Estado en propuestas, porque sabemos que este aumento de carga en las casas, está causando estragos en la inserción laboral de las mujeres”, señala la diputada Gael Yeomans (CS), quien adhirió al escrito.

Además de exigir respuestas por parte de las autoridades de gobierno, las organizaciones solicitan un pronunciamiento por parte del INE. Aseguran que han pedido información al respecto pero que no han obtenido respuestas satisfactorias.

“Frente a solicitudes de transparencia que han realizado diversas organizaciones al INE, se han recibido respuestas disímiles. Se habla de que se pospone la Encuesta, pero no hay información respecto a si se realizará en algún momento ni en qué fecha”, asegura Camila Bustamante, representante de la Cooperativa de Economía Feminista Desbordada.

Ambas carteras en cuestión (Mujer y Economía) declinaron referirse a esta situación, pero desde el Instituto Nacional de Estadísticas confirmaron que la segunda versión de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo tampoco se realizará en 2021.

“Dada la importancia de la información recogida por la ENUT, es que durante 2021 el INE generará un set reducido de preguntas sobre la medición del trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) que permita obtener esta información en forma de módulo rotativo en la encuesta nacional de empleo”, afirman.

La determinación no dejó conformes a las organizaciones que lideran esta petición, reconocen que la situación sanitaria complica la aplicación, pero no comparten la suspensión, por lo que anunciaron que seguirán recolectando firmas para presionar al gobierno a realizar el sondeo. A la fecha, más de 400 personas particulares han suscrito la misiva.

“Entendemos que la ENUT 2020 se haya postergado debido a la crisis provocada por el COVID-19, debido a los cambios en las prioridades presupuestarias. Pero nos parece que suspender la encuesta va en contra de los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente, de las demandas del movimiento feminista y del avance de políticas públicas efectivas que permitan cerrar las brechas de género que enfrentan las mujeres”, plantean desde Comunidad Mujer.