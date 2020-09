La IV Encuesta de Violencia contra las Mujeres, que elabora la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregó preocupantes cifras respecto a la violencia de género, ya que el 41% de las mujeres dijo haber sufrido alguna vez una situación de este tipo.

En concreto, el estudio arrojó que casi la mitad de las mujeres entre 15 y 65 años identifican haber sufrido algún tipo de expresión de violencia de género en algún momento de su vida.

Entre los casos que más aumentaron, se encuentran los casos de violencia sicológica, que pasaron de un 35% a un 38%, mientras que actos agresivos en espacios públicos llegaron a un 17%.

Otro tema que se abordó es el acoso callejero: casi la mitad de las mujeres dice haber sido víctima de uno.

En tanto que un tema que también preocupa es la disminución de las denuncias. Sobre esto, las autoridades sostiene que se debería a la pérdida de confianza en las instituciones.

Al respecto, la subsecretaría Katherine Martorell detalló que “como dijo la ministra, dos de cada cinco mujeres reconocen haber sido víctimas de violencia en su vida, esto es un aumento de 3% respecto al año pasado y eso tiene relación con que las mujeres hoy entendemos los tipos de violencia que existen y al entenderlos estamos dispuestas a reconocerlos, a decirlos y tomar medidas al respecto”.

En tanto que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, sostuvo que “ya no normalizamos ciertos tipos de conducta que a lo mejor hace una década o dos no las reconocíamos y no las declarábamos”.

“El llamado a todas la mujeres es que contamos con los canales para que se acerquen a nosotras. Como gobierno tenemos tolerancia cero contra la violencia, como gobierno estamos articulando programas para estar cada días más cerca”, concluyó.