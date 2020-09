Este domingo en Tolerancia Cero, Macarena Lescornez se refirió a la realidad laboral de mujeres, ya que a partir de este lunes gran parte de la Región Metropolitana saldrá de cuarentena.

“A partir de mañana muchos podrán ir a sus trabajos de manera presencial, pero va a ocurrir algo que ya ha comenzado a constatarse en diferentes oficinas de la capital y es que llegan más hombres que mujeres“, dijo.

La directora de The Clinic calificó de “intolerante” que las mujeres posterguen su vida laboral por enfocarse en tareas domésticas en medio de la pandemia. “Hay mujeres que están optando por no volver a sus lugares de trabajo, abandonarlos o ir de manera parcial porque no tienen dónde dejar a sus niños. Esa es la realidad que está ocurriendo en este momento”, señaló.

Asimismo, agregó que “hay hombres que han comentado a través de redes sociales que al llegar a sus lugares de trabajo de manera presencial se encuentran con compañeros, pero las compañeras no han llegado porque se han tenido que quedar en sus casas cuidando niños“.

En este sentido, Lescornez sostuvo que cualquier medida que sirva para palear este problema es “tardía”, sin embargo, aseveró que “todavía estamos a tiempo porque el desconfinamiento no es total”.