El holandés Wesley Sneijder aseguró que pudo haber llegado al nivel de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero que no alcanzó tal rendimiento por una decisión personal, de la cual no se arrepiente.

“Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo, pero no quise. Simplemente no tenía ganas de serlo. Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena, y en esos detalles estuvo la diferencia”, dijo en una entrevista con el famoso periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Luego, añadió: “Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Y eso está bien para mí: mi carrera, a pesar de esto, fue increíble”.

Por otro lado, el ex Real Madrid, posicionó al español Guti como uno de los mejores jugadores con los que ha compartido camarín: “Fue fantástico. Un verdadero crack. Cuando éramos compañeros no me habló durante unos meses, porque en el Real Madrid le quité el sitio. Luego comenzamos a jugar juntos y supe que era un fenómeno: lo mejor de ese equipo”.

Wesley Sneijder se retiró de la actividad en 2019, con 35 años, y firmó como directivo del Utrecht. Además del equipo merengue, en su carrera defendió al Inter de Milán, con el que conquistó la Champions League. A nivel de selección, alcanzó la final del Mundial de Sudáfrica y con 134 partidos, actualmente es el jugador con más presencias en la “orange”.