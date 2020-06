Michael Jordan ha estado más activo que nunca en los últimos meses. Primero, por todas las repercusiones que generó su controversial serie documental The Last Dance y ahora, tras el asesinato de George Floyd, donde ha sido activo en sus opiniones e intervenciones.

Lo más reciente ha sido el compromiso que MJ quien, a través de la muy reconocida división de Nike, la Jordan Brand, inyectará el exuberante monto económico de $100 millones de dólares para combatir uno de los principales flagelos en Estados Unidos: el racismo.

“Jordan Brand somos nosotros, la Comunidad Negra. Jordan Brand es más que un hombre. Siempre ha sido una familia. Representamos una familia orgullosa que ha superado obstáculos, luchado contra la discriminación en comunidades alrededor del mundo y que diario trabaja para borrar la barrera de racismo y el daño de la injusticia”, se lee en el comunicado que anunció la donación.

Lee también: Michael Jordan envía condolencias a la familia de George Floyd: “Nuestras voces unidas demuestran fuerza”

Si bien no es común ver a la ex estrella de los Chicago Bulls realizando declaraciones públicas, a pocos días de la muerte de Floyd, Jordan alzó la voz a través de un duro mensaje donde reveló de inmediato su posición sobre el caso que remece a Estados Unidos.

“Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente”, compartió el actual dueño de los Charlotte Hornets de la NBA.

Tras esas declaraciones, ahora llegó este anuncio que se ha convertido en la mayor aportación hasta la fecha realizada por un deportista en la batalla por los derechos civiles y la reivindicación social.

Black lives matter. This isn’t a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ

— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020