Arturo Vidal siempre está en el centro de la atención. Hace un par de días, el futbolista chileno publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo justicia para George Floyd, asesinado en Estados Unidos por efectivos policiales. Sin embargo, su comentario le generó una ola de críticas.

Y es que algunos aficionados le reprocharon que no se pronunció de la misma manera durante las manifestaciones sociales de Chile de finales del año pasado, por lo que este sábado respondió desde Barcelona.

“Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que soy lo que soy gracias a la gente que se crió conmigo”, aseguró. “Todo lo que soy es gracias a ellos también, familia y amigos”, añadió el todocampista formado en Colo Colo.

“Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso yo dejo la vida en lo que hago. No soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso”, sentenció.