El icónico boxeador Mike Tyson reveló que retornará a los combates a 15 años de su retiro para competir en exhibiciones de caridad.

Para probar que aún mantiene su velocidad, subió un video a sus redes sociales, llevándose todo tipo de reacciones de asombro frente a la potencia de sus golpes.

Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, comentó: “Hermano, ahora me dejaste listo para traspasar una pared”.

En tanto, el campeón de UFC, Khabib Nurmagomedov, expresó: “No lo puedo creer, esto es otro nivel”.

El comediante estadounidense Martin Lawrence, representando a varios asustados en Twitter, dijo: “Sentí eso desde acá”.

“Tiene 53 y sigue siendo aterrador”, publicó otro de los usuarios más valorados.

Mike Tyson is 53 and still terrifying! 💣 pic.twitter.com/RIdMhb0AC6 — Against The Ropes (@ATRboxinguk) May 1, 2020

Who sparring with Mike? pic.twitter.com/NZ27rtKyKT — Fredrick Smith (@FASSMITTY) May 1, 2020

If that was me with the pads on pic.twitter.com/n4g7sfGk8y — Anthony Moore (@AllThatandMoore) May 1, 2020

Luego, en un Instagram Live, Tyson, habló sobre su retorno: “He estado entrenando desde la semana pasada. Ha sido duro, mi cuerpo está más grande y realmente duele”.

“Quiero ir al gimnasio y tomar forma física para poder boexar en exhibiciones de tres o cuatro rounds para eventos de caridad”, añadió.