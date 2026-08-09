Codelco versus empresa de transportes: Presentan demanda contra la minera acusando incumplimientos por más de $79 mil millones

La empresa de transportes Tándem anunció acciones judiciales contra Codelco para exigir una indemnización de $79.423 millones de pesos por presuntos incumplimientos contractuales en la División Salvador, ubicada en Diego de Almagro.

Según lo informado por Diario Financiero, la demanda apunta que la minera estatal ejecutó ilegalmente dos boletas de garantía e incurrió en una sobreestimación de la demanda que generó cuantiosas pérdidas financieras.

La disputa legal motivó una medida prejudicial que prohíbe temporalmente a la cuprífera suscribir nuevos contratos de traslado en esa faena.

Codelco rechazó las imputaciones y acusó a Tándem de ocultar deudas previsionales, retrasos en cuotas de leasing y un embargo de la Tesorería General por $893 millones.

Ante estos hechos, la estatal recurrió a la Corte de Apelaciones para revertir la restricción judicial, argumentando la necesidad de resguardar la continuidad de sus operaciones. Debido al litigio, el servicio de transporte de personal pasará a ser ejecutado a contar de este lunes por Buses JM bajo el nombre Consorcio Andino.