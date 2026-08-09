La caída de Nirav Modi, el joyero multimillonario de las estrellas de Hollywood

(CNN En Español – CNN Chile) — La nominada al Oscar Kate Winslet lució un elegante vestido negro hecho a medida por Ralph Lauren cuando caminó por la alfombra roja en 2016. Estaba nominada a un premio de la Academia por su actuación en “Steve Jobs”, pero a casi 13.000 kilómetros de distancia, en India, los comentaristas no estaban centrados en su vestido ni en su nominación.

Elogiaban los diamantes que colgaban de sus orejas.

Sus delicados pendientes eran una deslumbrante creación de Nirav Modi, un joyero indio cuyo nombre se había convertido en sinónimo de piedras preciosas excepcionales y glamour de celebridades mucho más allá de su país natal.

“Kate Winslet brilló con un diseñador de joyas indio”, escribió The Times of India, mientras otros periódicos también elogiaban su elección.

Era el punto culminante del ascenso de Modi desde el anonimato hasta los guardarropas de los ricos y famosos. Su marca homónima contaba con celebridades entre sus embajadores y sus diseños aparecían en alfombras rojas desde Los Ángeles hasta Cannes. Modi, miembro de la tercera generación de una familia dedicada al negocio de los diamantes, proyectaba la imagen de un magnate moderno y de un símbolo de una India en ascenso.

Su imperio se extendía por algunos de los distritos comerciales más exclusivos del mundo, desde Madison Avenue en Nueva York hasta Bond Street en Londres y Canton Road en Hong Kong. Con cerca de una docena de boutiques en todo el mundo y una creciente lista de celebridades que promocionaban su marca, Modi parecía tener el mundo a sus pies.

Pero detrás de los flashes de las cámaras se desarrollaba una historia diferente, una que todavía no había aparecido en las brillantes revistas de moda, pero que tomaba forma a través de una red de supuestas transacciones ocultas que involucraban a uno de los mayores bancos estatales de India.

En 2018, las autoridades indias acusaron a Modi de orquestar uno de los mayores fraudes bancarios de la historia reciente del país.

La Oficina Central de Investigaciones (CBI, por sus siglas en inglés) y la Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) lo acusaron de defraudar al Punjab National Bank por unos US$ 2.000 millones. Según las autoridades, Modi presuntamente había financiado su imperio con dinero prestado que no tenía intención de devolver.

Modi niega las acusaciones y anteriormente dijo que debe al banco una cantidad mucho menor. Durante casi siete años ha luchado contra los intentos de extraditarlo desde Londres, donde fue arrestado en 2019, para enfrentar en India cargos que incluyen fraude y lavado de dinero. CNN contactó a su abogado para solicitar comentarios.

Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de India afirma que sus opciones legales se han reducido a una última instancia.

La batalla, al parecer, podría terminar pronto.

Los primeros años de Modi

La historia de Modi comienza en la ciudad de Palanpur, en el estado de Gujarat, en el oeste de India, conocida como el hogar ancestral de la clase de comerciantes de diamantes del país. Nacido en 1971, Modi heredó un legado familiar de varias generaciones ligado al mundo de las piedras preciosas.

Su abuelo, Keshavlal Modi, comenzó a comerciar diamantes en bruto en la década de 1930 a través de la ruta comercial entre Mumbai y Singapur, y sentó las bases del negocio familiar. Pero la infancia de Modi también estuvo marcada por una profunda tragedia. Cuando tenía apenas 8 años, presenció el suicidio de su madre, un hecho que posteriormente fue citado por su equipo legal durante una apelación contra su extradición en Reino Unido para explicar su lucha contra la depresión.

El padre de Modi, Deepak Modi, estableció su propio negocio de diamantes en Amberes, donde los jainistas de Palanpur, seguidores de la fe jainista, ayudaron a transformar la industria. Su influencia hizo que el comercio de la ciudad belga, cuyas raíces eran predominantemente judías, se convirtiera en un próspero centro de poder indio.

“Las conversaciones durante la cena solían girar en torno a los diamantes y las joyas”, dijo Modi a la revista Millionaireasia en 2015.

Modi hablaba con frecuencia de su deseo de convertirse en director de orquesta, pero en cambio se matriculó en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Poco después abandonó sus estudios de negocios y regresó a India en 1989.

“Fue una gran alegría para mis padres cuando entré y, digamos, no fue tanta alegría cuando abandoné los estudios”, dijo en una entrevista con CNBC en 2016.

A los 19 años, Modi comenzó su formación profesional bajo la tutela de su tío, Mehul Choksi, presidente de Gitanjali Group, que en ese momento era uno de los mayores minoristas de joyería de marca del mundo. Con sede en Mumbai, Gitanjali operaba miles de tiendas en toda India.

Según el autor Pavan Lall, el joven empresario se convirtió rápidamente en el “protegido” de Choksi.

Gitanjali Group era un gigante de la joyería para el mercado masivo, que vendía oro y diamantes a través de múltiples marcas. Modi, sin embargo, tenía en mente algo mucho más exclusivo.

Modi “estaba decidido a centrarse en el segmento de ultralujo, a ser como Harry Winston o Bulgari y a enfocarse únicamente en los diamantes”, dijo a CNN Lall, autor de “Flawed: The Rise and Fall of India’s Diamond Mogul Nirav Modi”.

“Su ascenso estuvo impulsado, en esencia, por el deseo de crear la primera marca india de joyería de diamantes de superlujo y llevarla al mercado internacional”.

En 1999, fundó Firestar Diamond —inicialmente llamada Firestone—, que abastecía a grandes minoristas y mercados internacionales, y sentó las bases de su éxito mundial.

Crecimiento de las marcas

Amberes, donde Modi pasó parte de su infancia, puede ser el centro de comercio de diamantes más conocido del mundo. Sin embargo, a unos 240 kilómetros al norte de Mumbai, en la ciudad de Surat, se encuentra otro centro de la industria del diamante, donde se estima que se cortan y pulen el 90% de los diamantes del mundo.

El ecosistema de producción de la ciudad depende de diamantes en bruto procedentes de todo el mundo, que son procesados por decenas de miles de trabajadores y llegan a los mercados internacionales a través de redes comerciales centradas en Mumbai. El negocio funciona en gran medida sobre la base de la “confianza”, según Anoop Mehta, presidente de Bharat Diamond Bourse, que opera una de las mayores bolsas de diamantes del mundo.

Modi surgió de este ecosistema. Firestar operaba una gran fábrica dentro de la Zona Económica Especial de Surat, un enclave libre de impuestos que permitía a la empresa cortar y pulir diamantes y fabricar joyas para mercados de exportación.

Con los años, su negocio se expandió internacionalmente. En 2005, Modi adquirió la división mayorista de la empresa estadounidense de joyería Frederick Goldman, lo que marcó su entrada al mercado de Estados Unidos. En una entrevista con CNBC, describió la operación como una decisión que requirió “audacia”, ya que, según dijo, ninguna empresa india del sector había adquirido anteriormente una compañía estadounidense.

Dos años después, compró Sandberg & Sikorski, otro importante proveedor de joyería que también abastecía a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Luego, en 2008, una amiga le pidió a Modi que le diseñara un par de pendientes, según contó.

“Cuando vi la alegría que le produjo mi creación, decidí que esto era lo que quería hacer”, dijo a Millionaireasia.

Y en 2010 creó Nirav Modi.

El ascenso de Modi

Se considera ampliamente que India fue el lugar donde se descubrieron los primeros diamantes, con hallazgos que se remontan a hace más de 4.000 años.

Durante siglos, los gobernantes de India atesoraron estas piedras preciosas, con las que adornaban sus palacios, tronos y coronas, y las lucían como ostentosas muestras de riqueza y opulencia.

Sin embargo, muchas de estas gemas terminaron siendo llevadas fuera de India por los británicos durante la colonización.

Cuando India obtuvo su independencia en 1947, era un país profundamente pobre que sufría las consecuencias de una violenta partición que dejó hasta 2 millones de muertos. Pero incluso cuando India abrió sus puertas a la inversión extranjera en la década de 1990, lo que impulsó el auge de la clase media, el país seguía cargando con el estigma de la pobreza.

Para muchos indios, el rápido ascenso de Modi demostró al mundo que India también podía llegar a lo más alto. Su marca brilló como símbolo de orgullo nacional y poder blando.

Un momento decisivo llegó en 2010, cuando la prestigiosa casa de subastas Christie’s vendió una de sus creaciones por poco más de US$ 3,5 millones.

El collar Golconda Lotus, con una piedra central de 12,29 quilates rodeada de hileras de diamantes blancos y rosados, acaparó titulares y apareció en la portada de un catálogo de la prestigiosa casa de subastas, algo que ocurría por primera vez con una marca india.

“Fue importante para demostrar cómo un diseñador indio podía crear algo valorado en millones de dólares con piedras de la mejor calidad y de las más codiciadas del mundo”, dijo el autor Lall, quien destacó el trabajo artesanal de Modi y la selección de las piedras para la pieza.

“De hecho, revisó minuciosamente años y años de catálogos de Christie’s para ver exactamente qué funcionaba bien en las ventas y qué no. Corte, color, claridad, diseño, valor… todo se tuvo en cuenta antes de crear la pieza para la subasta”.

Cinco años después, Modi inauguró su primera tienda internacional en Madison Avenue, en Nueva York. Para celebrar la ocasión, organizó un gran evento de apertura en el Rockefeller Center que atrajo a varias figuras destacadas de Nueva York, entre ellas Donald Trump Jr. y quien entonces era su esposa, Vanessa Trump. Las actrices Naomi Watts y Nimrat Kaur y la supermodelo Coco Rocha estuvieron entre los asistentes.

“La marca está creada para una mujer que quiere verse espectacular todos los días”, explicó Modi en una entrevista de 2015 con motivo de la apertura de la tienda. Al destacar su conjunto de collar y pendientes de diamantes Maharani, valorado en US$ 1,6 millones y que estaba a la venta en la boutique, añadió: “Estos diamantes eran los que llevaban los reyes y las reinas de India hace siglos”.

Al año siguiente, la modelo Rosie Huntington-Whiteley protagonizó su campaña de otoño/invierno. En 2017, la actriz Priyanka Chopra fue nombrada embajadora mundial de la marca, el mismo año en que Forbes estimó el patrimonio neto de Modi en US$ 1.800 millones.

Posteriormente abrió más tiendas en importantes ciudades, entre ellas Londres, Hong Kong, Beijing, Macao, Las Vegas, Honolulu, Kuala Lumpur y Singapur.

Lall calificó las aperturas de sus boutiques en Nueva York y Londres como momentos decisivos para Modi, no solo porque la mayoría de las empresas tenían que llevar varias décadas en el mercado antes de poder permitirse locales en esas zonas, “sino también porque era el único indio que lo había hecho”.

El presunto fraude

Mientras el nombre de Modi aparecía en vallas publicitarias y escaparates de todo el mundo, comenzaron a circular rumores y preguntas dentro de la industria, y algunos se preguntaban de dónde obtenía el dinero.

El principal banco de Modi para sus operaciones comerciales era Punjab National Bank (PNB), actualmente el segundo banco más grande del sector público de India. El presunto fraude se desarrolló en su sucursal Brady House, ubicada en el distrito artístico de Mumbai, una zona muy codiciada en el próspero sur de la ciudad. Era un lugar discreto para un presunto fraude de miles de millones de dólares: una pequeña oficina con escritorios estrechos donde los empleados trabajaban detrás de ventanillas de vidrio. Ahora es una cafetería que sirve café orgánico.

Según investigadores indios, algunos funcionarios de PNB emitieron instrumentos financieros conocidos como cartas de compromiso (LoU, por sus siglas en inglés) a empresas controladas por Modi, Choksi y sus asociados. Estas garantías les permitieron obtener líneas de crédito de bancos extranjeros, que luego utilizaron para comprar diamantes y realizar negocios internacionales.

Las LoU eran un instrumento de financiación comercial propio de India que funcionaba como garantía bancaria para obtener préstamos en el extranjero y era ampliamente utilizado por los importadores. Dejaron de utilizarse poco después de que saliera a la luz el presunto fraude.

Los investigadores afirman que el esquema se sustentó en una falla crucial de los controles internos. Funcionarios de PNB presuntamente emitieron las LoU sin obtener la garantía obligatoria en efectivo exigida por las normas bancarias y no registraron las transacciones en los sistemas centrales del banco, lo que permitió que las obligaciones permanecieran ocultas para los auditores y la alta dirección durante años.

En enero de 2018, cuando los asociados de Modi solicitaron nuevas cartas, un nuevo funcionario a cargo les exigió una garantía en efectivo, lo que finalmente dejó al descubierto el presunto fraude.

Un mes después, la noticia salió a la luz. Pero Modi y su familia no pudieron ser localizados.

“Chivo expiatorio”

Mientras el escándalo dominaba los programas televisivos de máxima audiencia y ocupaba las portadas de todo el país, las especulaciones sobre el paradero de Modi se convirtieron en una historia en sí mismas. Circulaban rumores de que se escondía en Hong Kong, había reaparecido en Nueva York o vivía discretamente en Londres.

Interpol emitió una notificación roja para su arresto. En India, las autoridades actuaron con firmeza y confiscaron sus propiedades y bienes de lujo, desde vehículos de alta gama hasta joyas y obras de arte.

A medida que los investigadores de la CBI profundizaban en el caso, arrestaron a dos empleados de PNB por presuntamente emitir las cartas fraudulentas, entre ellos el subgerente Gokulnath Shetty y el empleado de menor rango Manoj Kharat.

Ambos fueron arrestados en febrero de 2018 y permanecen en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Los dos niegan los cargos.

CNN contactó al abogado de Shetty para solicitar comentarios.

Kharat dijo a CNN que lo convirtieron en un “chivo expiatorio” en el caso.

Proviene de una familia de clase media de Karjat, una localidad montañosa a unos 60 kilómetros de Mumbai. Como hijo mayor, dijo que era motivo de orgullo para su familia, que celebró cuando consiguió en 2014 lo que consideraban un empleo seguro y prestigioso en un banco de la ciudad.

“Todos estaban felices conmigo”, dijo Kharat. Pero insiste en que era poco más que un engranaje dentro de la maquinaria en lo relacionado con las acusaciones de un fraude de miles de millones de dólares.

“Mi trabajo era únicamente ingresar datos. Eso es todo. Ningún poder. Ninguna autorización. Ninguna autoridad”.

Los años entrando y saliendo de prisión, sumados a los crecientes gastos legales, han tenido un fuerte impacto en su familia, añadió.

“Financieramente, estoy completamente arruinado. Ahora no hago nada. Ya no tengo ninguna fuente de ingresos. ¿Qué se supone que debo hacer?”

¿Qué sigue?

Modi fue arrestado en Londres a petición de las autoridades indias en marzo de 2019, más de un año después de que saliera a la luz el presunto fraude. Desde entonces permanece en una prisión de Londres y ha perdido repetidamente sus apelaciones contra la extradición.

En India, funcionarios han dicho que el próximo destino de Modi será la histórica cárcel de Arthur Road, la prisión más grande y antigua de Mumbai, donde esperará el juicio. Esta prisión de máxima seguridad es un extenso complejo que alberga a miles de detenidos, entre ellos conocidos miembros de organizaciones criminales, terroristas y destacados condenados por delitos de cuello blanco.

Su tío y mentor, Choksi, fue arrestado el año pasado en Bélgica. También lucha contra su extradición a India, donde se espera que sea recluido en la misma prisión que su sobrino. Choksi ha negado varios cargos, entre ellos fraude y lavado de dinero. CNN contactó a sus abogados.

Santosh Srivastava, exempleado de Choksi, dijo a CNN que tuvo dudas sobre las operaciones financieras de la compañía cuando trabajaba como jefe de la división minorista de Gitanjali Gems en India.

Dijo que se había reunido varias veces con Modi en desfiles de moda y eventos de la empresa. Modi era increíblemente “carismático” y un “buen negociador”, dijo Srivastava, quien lo describió como alguien con una personalidad capaz de dominar una sala entera.

Para el Gobierno de India, algunos consideraron que el escándalo fue una vergüenza política que provocó protestas de la oposición. El primer ministro Narendra Modi —sin parentesco con Nirav Modi—, quien había llegado al poder cuatro años antes con la promesa de combatir la corrupción, enfrentó una intensa presión de los medios y de la opinión pública para lograr la extradición del joyero prófugo.

El caso también perjudicó la imagen de la industria del diamante en India, según Mehta, presidente de Bharat Diamond Bourse. “Hubo momentos difíciles entonces por los bancos y todo lo demás”, dijo, y explicó que para las empresas se volvió más difícil obtener préstamos.

“Desde el punto de vista financiero, debido al daño a la reputación, el mercado sufrió un golpe”, dijo. “Pero eso ya quedó atrás”.

Para los fiscales indios, ha habido muy pocos avances en sus esfuerzos por llevar a Modi ante la justicia, mientras el prófugo libra una batalla cada vez más desesperada para impedir su extradición a India.

Sus abogados sostienen que enviarlo de regreso podría exponerlo a “torturas y malos tratos” y agravar su frágil salud mental, hasta el punto de que podría quedar incapacitado para enfrentar un juicio.

El Tribunal Superior de Reino Unido rechazó su apelación y concluyó que las garantías ofrecidas por el Gobierno de India eran suficientes para responder a las preocupaciones sobre sus condiciones de reclusión y atención médica. Modi sería recluido en una sección específica de la cárcel de Arthur Road y tendría acceso a tratamiento especializado, dijeron las autoridades indias, incluida la atención de un médico privado o un especialista en salud mental de su elección.

Tras agotar sus opciones legales en Reino Unido, Modi habría llevado su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que le concedió el anonimato. En julio, medios indios informaron que esa vía también había sido rechazada.

El TEDH dijo a CNN en un comunicado escrito que los procedimientos del tribunal son de “carácter público, salvo” en los casos en que se haya concedido el anonimato a un demandante o el expediente sea confidencial. “No hay ningún caso pendiente ante el Tribunal a nombre de Nirav Modi. Esto significa que no hay nada pendiente ante el Tribunal relacionado con Nirav Modi o que se le ha concedido el anonimato”, señaló.

Durante años, Modi, un hombre de baja estatura y con calvicie, ha ocupado un lugar desproporcionadamente importante en el imaginario público de India. Aunque concedió entrevistas a medios internacionales durante su meteórico ascenso, el autor Lall lo describió como “extremadamente tímido”.

“Para alguien que estaba en un negocio tan ostentoso, en realidad hablaba muy bajo”, dijo Lall. “Había que esforzarse para escuchar lo que decía”.

Si finalmente llega a India, es previsible que los canales de noticias le dediquen una cobertura exhaustiva.

Para el Gobierno de India, supondría el esperado proceso judicial contra un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de corrupción y engaño. Para algunos indios, podría aplacar parte de la indignación que aún persiste por la percepción de que los ricos y famosos pueden eludir la rendición de cuentas.

“Si finalmente es extraditado, probablemente será todo un espectáculo”, dijo Lall.

Para Modi, un hombre que buscó hacerse un nombre internacional en el comercio de diamantes, será un regreso a casa. Pero no el que esperaba.