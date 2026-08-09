Daniel Manouchehri (PS) responde a crítica de Magdalena Piñera: “No llegamos al Congreso a agradar a una élite”

El diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, se refirió a los dichos de la presidenta de la Fundación Piñera Morel, Magdalena Piñera, quien planteó su visión sobre el estado actual del Congreso Nacional.

A través de X, el parlamentario socialista respondió: “Les molesta que toquemos a quienes se creían intocables. Pero no llegamos al Congreso a agradar a una élite. Llegamos a representar a la gente y a hacer la pega”.

“Yo no quiero que el Congreso esté lleno de Manouchehris”

En cuanto a la actualidad política y la gestión del jefe de Estado, José Antonio Kast, la hija del expresidente Sebastián Piñera comentó que el balance es positivo y valoró la labor de los ministros Martín Arrau y May Chomali. No obstante, reconoció que han existido errores, puesto que no es una tarea fácil gobernar.

En paralelo, sobre el ambiente en el Congreso Nacional, expresó que existen personas trabajadoras y comprometidas con sacar adelante políticas públicas, así como también hay figuras que hacen mucho ruido y deben cuidar el trato con sus pares.

“Yo no quiero que el Congreso esté lleno de Manouchehris, creo que le hace un pésimo favor al país, un pésimo favor al Congreso, un pésimo favor a su partido político y un pésimo favor a su figura, que a lo mejor, claro, tiene likes, pero nadie lo admira, nadie lo sigue”, concluyó.