Iván Arriagada y la crisis de Codelco: “El debate sobre si es público o privado me parece que es menos importante”

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, abordó el panorama económico nacional y las expectativas que genera el proyecto de permisos sectoriales del Gobierno, además de analizar la compleja situación productiva y de gestión que atraviesa Codelco. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, conducido por Paula Escobar, el ejecutivo minero delineó los principales desafíos del sector de cara a la transición energética y el rol del sector privado en dicho escenario.

Respecto al proyecto gubernamental —conocido como la megarreforma que busca agilizar la inversión—, Arriagada se mostró optimista sobre el impacto que tendrá en el estancamiento productivo que hoy mantiene a Chile produciendo en torno a los 5,5 millones de toneladas de cobre. “Yo creo que es razonable pensar de que esta reforma va a producir un cambio”, aseguró el CEO de Antofagasta Minerals. Añadió que la iniciativa “está bien orientada porque promueve la inversión, el empleo, el crecimiento y, en ese sentido, creo que moviliza recursos en la dirección correcta y que tanto necesita el país”.

Para el líder minero, el principal valor de esta normativa radica en el cambio de expectativas económicas y la recuperación de la certeza jurídica. En esa línea, puntualizó que uno de los elementos más importantes de la propuesta legal es que “marque también un punto de inflexión respecto de la confianza, la confianza en el sector privado, en la empresa, como un agente que puede movilizar recursos, que puede tomar riesgo y que puede traducirse a eso en inversión y, sobre todo, en empleo y en bienestar para Chile”.

En el segundo tramo de la entrevista, el exvicepresidente de finanzas de la cuprífera estatal se refirió a la crisis que vive Codelco frente a su caída productiva, los cuestionamientos sobre su administración y el debate político en torno a su estructura corporativa. Ante las voces que sugieren privatizar la compañía, el ejecutivo fue tajante: “El debate sobre si es público o privado me parece que es menos importante, lo central es que Codelco tenga un buen gobierno corporativo y tenga una gestión en seguridad, financiamiento y el desarrollo de su cartera de proyectos que sea de excelencia”.

El líder de Antofagasta Minerals valoró la estrategia de la actual administración, encabezada por Jorge Gómez y Bernardo Fontaine, que busca priorizar la rentabilidad y seguridad por sobre el volumen histórico de extracción. Según explicó Arriagada, ser la minera que más produce en el mundo “no es un objetivo per se, o no debería serlo, y creo que es más importante una producción que sea segura, que sea rentable y sobre esa base, aunque sea un poco menos de lo que ha tenido Codelco históricamente, construir una plataforma sólida para poder crecer y desarrollar los proyectos”.