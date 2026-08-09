Arturo Squella (REP) aborda críticas de exministra Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista”

El senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a los dichos de la exministra Carolina Tohá sobre la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast.

En ese contexto, el legislador comentó en La Tercera que no sorprenden los comentarios de la extitular de Interior, puesto que “ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, donde era más importante los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas”.

“Eso tiene que quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado, y perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Martín Arrau”, agregó.

¿Qué dijo Carolina Tohá?

La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó en el programa Estado Nacional de TVN la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). En la instancia, planteó que varios de los proyectos anunciados podrían obtener respaldo en el Congreso, ya que recogen iniciativas que anteriormente habían sido discutidas con apoyo transversal.

Sin embargo, expresó reparos respecto del énfasis que el Gobierno puso en una nueva agenda legislativa.

“Yo creo que, en general, es una agenda que va a tener apoyo desde la oposición, que tiene, de alguna manera, también el vuelo de varios acuerdos que se lograron en la etapa anterior, pero va a tener puntos de debate”, señaló.

Luego agregó que, a su juicio, “el problema mayor de esta agenda es que pone el énfasis en hacer un gran esfuerzo legislativo cuando la prioridad hoy día debiera estar en otra parte”.

Desde su perspectiva, tramitar simultáneamente un amplio número de proyectos puede concentrar los esfuerzos políticos en el Congreso, dejando en segundo plano la implementación de las herramientas ya existentes.

“Tener una agenda robusta y buscar sacarla aceleradamente va a llevar toda la energía del Estado y autoridades al Parlamento, en lugar de tenerlo en la implementación, gestión, ampliar la dotación policial y desarrollar una agenda nueva en los temas que faltan”, argumentó.