Camila Flores al Tribunal Supremo de RN: Remiten antecedentes de la senadora tras dichos sobre “señora de feria” contra Fabiola Campillai

La directiva regional de Renovación Nacional en Valparaíso remitió al Tribunal Supremo de la colectividad los antecedentes de la senadora Camila Flores, tras emitir frases despectivas contra su par Fabiola Campillai durante un altercado en la sede del Congreso Nacional.

Según lo informado por Radio Biobío, la medida busca evaluar eventuales sanciones éticas o disciplinarias luego de que militantes y dirigentes expresaran su molestia por expresiones como “señora de feria” y “cuma total”, empleadas por la parlamentaria en medio de acusaciones cruzadas.

El secretario general regional del partido, Eduardo Urbina, explicó que el organismo ético determinará si los dichos transgredieron los estatutos internos. El episodio también provocó la reacción de la Confederación Nacional de Ferias Libres, cuya presidenta, Paula Morales, rechazó el uso de la labor feriante como un insulto y exigió que el debate político se mantenga en el marco del respeto.

El enfrentamiento entre ambas legisladoras ocurrió en el Senado, donde Campillai tildó a Flores de “delincuente”, lo que desencadenó las posteriores descalificaciones de la congresista de RN.