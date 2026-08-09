Cadem: 49% está de acuerdo con la creación de un nuevo estado de excepción y 76% respalda que las FF.AA. apoyen a Carabineros en operativos contra el crimen organizado

La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados correspondientes a la primera semana de agosto.

Respecto del debate sobre seguridad, las medidas que mayor apoyo concitan son aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%), mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%), considerar como delito, con penas agravadas, la pertenencia a una organización criminal (82%) y establecer explícitamente en la Constitución que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado (79%).

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Alto acuerdo con las principales medidas del plan de seguridad: aumentar las penas por reclutar menores para delinquir (88%), mantener presencia policial permanente en los 50 barrios más críticos (84%), agravar las penas por pertenecer a una organización… pic.twitter.com/FK9WDmqHl7 — Roberto Izikson (@rizikson) August 9, 2026

En cuanto a la creación de un nuevo estado de excepción, un 49% está de acuerdo, mientras que un 44% está en desacuerdo.

Respecto de las medidas específicas que contempla, un 76% está de acuerdo con permitir que las FF.AA. apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado; un 70%, con interceptar telecomunicaciones dentro de esos sectores; un 49%, con restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios; y un 41%, con limitar la libertad de reunión en determinados sectores.

#Cadem Respecto a las medidas específicas del estado de excepción, 76% está de acuerdo con permitir que las FF.AA. apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado y 70% con interceptar telecomunicaciones dentro de esos sectores.

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Aprobación al Gobierno de José Antonio Kast

Durante la primera semana de agosto, un 40% (+2 pts.) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 56% la desaprueba.

Además, un 73% declaró que vio o se informó sobre la cadena nacional del Mandatario realizada el pasado miércoles, el nivel más alto desde 2019. En tanto, un 45% la evaluó bien o muy bien.

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En la primera semana de agosto, 40% (+2pts) aprueba la gestión del Presidente Kast y 56% la desaprueba. pic.twitter.com/aZAauJCyS2 — Roberto Izikson (@rizikson) August 9, 2026

Por otro lado, respecto de la megarreforma recientemente aprobada, un 49% (+7 pts.) afirmó estar de acuerdo y un 39% (-13 pts.) en desacuerdo. Además, un 52% cree que su aprobación es un logro muy importante del Gobierno, frente a un 41% que lo considera poco o nada importante.

#Cadem En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional, 49% (+7pts) está de acuerdo con el plan y 39% (-13pts) está en desacuerdo. Además, 52% cree que su aprobación es un logro muy importante del gobierno versus 41% que lo considera poco o nada importante.

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#Cadem Sobre la creación de un nuevo estado de excepción, 49% está de acuerdo, mientras 44% está en desacuerdo.

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Confianza en instituciones

Por último, en materia de confianza en instituciones e industrias, Metro se posiciona en el primer lugar con un 83% (-2 pts.), seguido por Red Movilidad (75%, +6 pts.), los supermercados (74%, +2 pts.), Fonasa (70%, -3 pts.) y las universidades (70%, -2 pts.).

Las instituciones con menores niveles de confianza son las AFP (34%, +1 pto.), las isapres (31%, +3 pts.) y las autopistas/concesionarias (29%, -1 pto.).

Metodología