Tres adultos quedan en prisión preventiva y adolescente en internación provisoria tras encerrona frustrada a escolta del exministro Luis Cordero

Durante este domingo, los tres adultos detenidos por la encerrona frustrada contra el escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero quedaron en prisión preventiva.

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que el tribunal determinó que la libertad de los tres imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad. En tanto, el menor de edad quedó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria.

Además, se estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación.

Los antecedentes del caso

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 21:55 horas en la intersección de Texas con Pasadena, en Vitacura.

El fiscal de flagrancia Fernando Zeballos detalló que el exministro llegó al lugar minutos antes del ataque, mientras que su escolta permanecía al interior del automóvil. Fue allí cuando tres sujetos descendieron e intimidaron al funcionario desde ambos costados, en tanto que el cuarto permaneció al volante.

Ante la situación, el carabinero se identificó como funcionario policial y utilizó su arma de servicio para repeler el asalto. Posteriormente, los sujetos huyeron del lugar.

A raíz de los hechos, Carabineros activó un operativo con apoyo de unidades especializadas, entre ellas el OS9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la Prefectura Aérea y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Posteriormente, el vehículo utilizado por los sospechosos fue detectado por personal de seguridad municipal.

A partir de ese momento, se inició un seguimiento controlado que se extendió por distintos sectores de la capital y finalizó en Lo Espejo, luego de que el automóvil colisionara contra un vehículo municipal en el sector de El Parrón.

De los detenidos, tres eran adultos y uno era un adolescente de 14 años, quienes posteriormente fueron formalizados. El ente persecutor informó que no hubo personas lesionadas producto del ataque ni de la posterior persecución.

Los imputados fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y receptación de arma de fuego.

En el caso del adolescente de 14 años, este registra una condena anterior por robo con intimidación, dictada el pasado 4 de mayo.