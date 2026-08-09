Director del INDH por eventual pérdida de acciones judiciales: “Sería francamente un retroceso importante”

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se refirió al complejo momento institucional que atraviesa el organismo, marcado por los anuncios de reformar su gobernanza y las críticas surgidas desde distintos frentes políticos en torno a su actuar. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, el abogado defendió el rol de la entidad y respondió a los duros cuestionamientos frente a la agenda de seguridad pública.

Consultado por las eventuales enmiendas preparadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para limitar el margen de acción de la entidad en los tribunales, el director fue categórico en su rechazo. “Si el anuncio es relativo a quitarnos atribuciones de acción judicial, a mí en lo personal, como director, me parece que sería francamente un retroceso importante, no solo respecto al INDH como institución pública, sino que desde el punto de vista de dejar de disponer de una herramienta que ha sido muy relevante en el cumplimiento de nuestro mandato legal”, sostuvo Ljubetic.

En ese sentido, la autoridad remarcó que las intervenciones judiciales de la entidad estatal trascienden netamente a las contingencias y querellas de orden público, abarcando la defensa integral de los ciudadanos a lo largo del país. “Desplegamos una actividad superintensa y muy importante en la promoción y la defensa de los derechos de las personas, más allá de los que normalmente surgen en relación a la polémica”, explicó, ejemplificando con los recursos de protección presentados exitosamente por problemas de acceso a salud, educación de personas con discapacidad visual y conflictos habitacionales derivados de desalojos.

Otro de los flancos abordados fue la férrea postura del organismo frente al debate legislativo sobre la creación de un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno, instancia donde se les acusó de defender a quienes dañan los barrios y fachadas. Frente a los emplazamientos, el titular del ente desmintió dichas interpretaciones, asegurando que sus reparos apuntaban exclusivamente a las deficiencias técnicas de la propuesta.

“Nosotros no estamos reivindicando el derecho al vandalismo”, aclaró tajantemente Ljubetic. “Lo que nosotros dijimos fue otra cosa. Dijimos, una cuestión como esta tiene que cumplir un estándar que no es solo derecho humano, sino que derecho penal, que es que, si tú vas a incorporar un nuevo delito, tiene que estar claramente tipificada cuál es la conducta que se tiene que perseguir y sancionar”, remató el director, acusando que el proyecto de ley es absolutamente vago, inespecífico y desproporcionado.