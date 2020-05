VIDEO RELACIONADO – Lucas Barrios alzó la voz frente a la crisis de Colo Colo (02:45)

Michael Jordan se ha mantenido fuera del centro de atención desde que se alejó del baloncesto hace casi dos décadas. Tanto así, que una vez rechazó una cantidad de dinero asombrosa, pues no quiso participar de un evento de dos horas, develó su ex agente David Falk.

“Le traje un trato hace tres años por US$ 100 millones. Todo lo que tenía que hacer era, aparte de dar su nombre y presencia, hacer una aparición de dos horas para anunciar el trato y lo rechazó”, dijo Falk en dialogo con Boomer and Gio de WFAN.

“Dios lo bendiga. Ha tenido tanto éxito que le da la oportunidad de hacer lo que quiera o no hacer cosas que no quiere. Realmente lo admiro. Es muy, muy selectivo en las cosas en que se quiere involucrar”, añadió el ex agente.

Jordan apareció en los titulares el mes pasado después de que se lanzara la serie documental “The Last Dance”, que presenta imágenes nunca antes vistas de la icónica temporada 1997-98 del jugador con los Chicago Bulls, junto con entrevistas de un elenco repleto de estrellas.