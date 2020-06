Aleksandar Katai, volante serbio de Los Angeles Galaxy, fue despedido del club tras la polémica que generó su esposa Tea katai al emitir comentarios racistas a través de las redes sociales.

Tea ironizó con la frase “Black Lives Matter” y publicó en Instagram una foto de una mujer afroamericana afuera de una tienda deportiva saqueada. Junto a la imagen escribió: “Black Nike Matters”. Más tarde, subió un mensaje que pedía que la policía “mate a la mierda”.

Lee también: Subcampeón del mundo con Holanda: “Podría haberme convertido en Messi o Cristiano, pero no quise”

El club reaccionó rápidamente y mediante un comunicado expresó: “El club se opone firmemente al racismo de cualquier tipo, incluyendo el que sugiere violencia o busca degradar los esfuerzos de aquellos que buscan la igualdad racial. LA Galaxy apoya a las comunidades de color, y especialmente a la comunidad negra, en las protestas y la lucha contra el racismo sistémico, la desigualdad social, la intolerancia y la violencia”.

A statement from the LA Galaxy on Tea Katai. pic.twitter.com/tfGDMUomIo — LA Galaxy (@LAGalaxy) June 4, 2020

Lee también: Arturo Vidal: “Ustedes pueden hablar lo que quieran de mí, pero soy del pueblo”

Sólo horas después, el club dio cuenta de la desvinculación del jugador balcánico: “LA Galaxy y el mediocampista Aleksandar Katai han llegado mutuamente a un acuerdo para terminar el contrato que vincula al jugador con la institución”.

Finalmente, Katai pidió perdón por su esposa: “Las publicaciones hechas por mi esposa, Tea Katai, en sus plataformas de redes sociales fueron inaceptables. Estas opiniones no son las que comparto y no son toleradas en mi familia. El racismo, particularmente hacia la comunidad negra, no solo prevalece en los Estados Unidos y Europa, sino en todo el mundo. Condeno firmemente la supremacía blanca, el racismo y la violencia hacia las personas de color. Las vidas negras importan”.