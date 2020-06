Este sábado Arturo Vidal se desahogó en redes sociales por la seguidilla de críticas que ha recibido por una supuesta falta de empatía con las demandas sociales en Chile.

“Soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo”, afirmó el jugador del Barcelona en Instagram.

Luego, añadió: “Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso yo dejo la vida en lo que hago. No soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso”.

¿Cuales fueron las razones que llevaron al ex Celia Punk a escribir este mensaje en sus redes sociales?

1. La crítica de Cata Carrillo por #BlackOutTuesday

El volante de la selección chilena explotó por un mensaje en Twitter de Cata Carrillo, figura de la Roja femenina, quien lo enjuició a raíz del respaldo del King Arturo a la causa antirracista.

“Qué lindo te ves ‘apoyando’ Arturito… pero se te olvidó tu pueblo en octubre…”, escribió la seleccionada chilena.

Que lindo te ves “apoyando” Arturito… pero se te olvidó tu pueblo en octubre… 🤫 https://t.co/awf1LDbePZ — Cata Carrillo Rapaport 👁✋🏻 (@Catacrapa_9) June 3, 2020

2. Sus dichos durante el estallido social

Anteriormente, ya había sido cuestionado por sus declaraciones previas a un partido amistoso contra Perú en noviembre de 2019, que luego fue suspendido.

“Sería lindo hacer un buen partido contra Perú y ganar, para que la gente se olvide un poco de lo que está pasando, lo que está sufriendo”, dijo en aquella ocasión.

3. Su relación con Andrónico Luksic

En diciembre de 2019 llegó en helicóptero al Estadio Monumental a ver el título de su club, el Rodelindo Román. Ese día celebró junto al empresario Andrónico Luksic, con quien desarrolla el proyecto social Reyes de Barrio en San Joaquín.