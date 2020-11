(CNN) – The Weeknd parece tan sorprendido como todos los demás por no haber recibido ninguna nominación al Grammy este año.

Después de que el martes se anunciaran las 53 nominaciones anuales a los premios Grammy, el cantante recurrió a Twitter para expresar sus sentimientos al respecto: “los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben trasparencia a mí, a mis fans y a la industria…”.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency…

— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020