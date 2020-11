Camila Gallardo fue nominada a los Premios Grammy 2021 en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa.

Cami, el nombre de su proyecto musical, fue incluida dentro del grupo gracias a su disco Monstruo, lanzado en el mes de marzo de este 2020.

De este modo, la chilena competirá en la misma categoría junto a nombres como Fito Páez, con La conquista del espacio, y Cultura Profética, con Sobrevolando.

En la misma categoría también se encuentran Bajofondo, con Aura, y Lido Pimienta con Miss Colombia.

Congratulations 63rd #GRAMMYs Best Latin Rock Or Alternative Album nominees: @Bajofondo, @soycamioficial, @culturaprofetic, @FitoPaezMusica, and @LidoPimienta: https://t.co/teAbOeBzZ9 pic.twitter.com/2DenqgDI7P

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 24, 2020