Las nominaciones para la edición número 63 de los premios Grammy se anunciaron este martes con Beyoncé a la cabeza, quien está nominada en nueve categorías de la ceremonia que se realizará el 31 de enero.

Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Rich siguieron a Queen Bey con seis nominaciones cada uno. Los Grammy anunciaron que Trevor Noah de The Daily Show será el anfitrión del evento en enero.

Lee también: Jennifer Lopez es acusada de copiarle a Beyoncé en su presentación para los American Music Awards

La única chilena en competencia es Cami, quien fue nominada con Monstruo a Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa, categoría en la que también aparecen Lido Pimienta, Fito Páez, Cultura Profética y Bajo Fondo.

A continuación la lista de los nominados en las categorías principales. La lista completa de las 83 categorías puedes revisarla completa acá.

Álbum del año

Chilombo – Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – Haim

Future Nostalgia – Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding – Post Malone

Folklore – Taylor Swift

Grabación del año

Black Parade – Beyoncé

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby featuring Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Billie Eilish

Don’t Start Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion

Canción del año

Black Parade – Beyoncé

The Box – Roddy Ricch

Cardigan – Taylor Swift

Circles – Post Malone

Don’t Start Now – Dua Lipa

Everything I Wanted – Billie Eilish

I Can’t Breathe – H.E.R.

If the World Was Ending – JP Saxe ft. Julia Michaels

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor Álbum Pop

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Future Nostalgia – Dua Lipa

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Taylor Swift

Mejor álbum rock

A Hero’s Death – Fontaines D.C.

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Daylight – Grace Potter

Sound & Fury – Sturgill Simpson

The New Abnormal – The Strokes

Mejor álbum música alternativa

Fetch the Bolt Cutters – Fiona Apple

Hyperspace – Beck

Punisher – Phoebe Bridgers

Jamie – Brittany Howard

The Slow Rush – Tame Impala

Mejor álbum R&B

Chilombo – Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe X Halle

Free Nationals – Free Nationals

____ Yo Feelings – Robert Glasper

It Is What It Is – Thundercat

Mejor álbum de rap

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs and the Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King’s Disease – Nas

The Allegory – Royce Da 5’9″

Mejor álbum de country

Lady Like – Ingrid Andress

Your Life Is a Record – Brandy Clark

Wildcard – Miranda Lambert

Nightfall – Little Big Town

Never Will – Ashley McBryde

Mejor Álbum Pop Latino o Urbano

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Aura – Bajo Fondo

Monstruo – Cami

Sobrevolando – Cultura Profética

La Conquista del Espacio – Fito Páez

Miss Colombia – Lido Pimienta