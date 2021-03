Cada vez que se comete uno o más crímenes que poseen algún trasfondo político surge una pregunta inevitable, relativa a si es lícito asesinar o agredir a alguien con tal de conquistar un objetivo político. Es una cuestión que surge, rebrota y ebulle de cuando en cuando en todo el mundo, y se trata también el cuestionamiento de fondo que subyace en cuatro de las mejores producciones al respecto que se pueden ver actualmente en diversos sistemas de streaming en Chile.

The Plot Against America

La primera de ellas es The Plot Against America (HBO GO), una adaptación de la famosa novela ucrónica del mismo nombre, escrita por Philip Roth. Como en toda su novelística, en esta obra (traducida al español como La conjunta contra América) aparecen fuertes reminiscencias de la infancia del autor, de su herencia judía y del Estados Unidos de los años ‘40.

Sin embargo, en el universo creado por Roth la historia no es la que conocemos, pues en ella se plantea que el famoso aviador Charles Lindberg, muy conocido por su simpatía hacia la Alemania nazi, gana las elecciones presidenciales de 1940, generando una serie de graves consecuencias para Estados Unidos y, especialmente, para la gran cantidad de personas de ascendencia judía que viven en dicho país.

Si bien la novela la cuenta Philip, de ocho años, la miniserie se enfoca en su padre, lo que es un acierto. Eso, sumado a grandes actuaciones (incluyendo a Winona Ryder y John Turturro) y al hecho de que el guión fue adaptado por el propio Roth (antes de fallecer) y por ese genio que es David Simon (el creador y guionista de Homicide, life on the street; The Corner; The Wire y Treme, entre otras grandes creaciones), explica de un muy buen modo por qué es una de las producciones televisivas con mejor crítica de los últimos años.

Patria

También en HBO GO es posible ver otra miniserie que ha sido aclamadísima: Patria, basada a su vez en el impecable y conmovedor libro del mismo nombre, del vasco Fernando Aramburu.

La historia, que transcurre en un pequeño pueblo del país vasco, se centra en dos familias que terminan completamente divididas, entre víctimas y victimarios, debido al actuar de la hoy desaparecida ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y al modo en que el fanatismo político va segando vidas por doquier, no solo asesinando, sino generando enormes traumas entre quienes sobreviven a las víctimas y a los victimarios.

La de Patria es una historia íntima, que desnuda el doloroso día a día de dos familias muy normales y semejantes a cualquier par de familias que han sido amigas de toda la vida, pero que en este caso quedan varadas en los bandos contrarios de un conflicto lleno de consignas, en el cual ciertas cosas que parecen inmutables dejan de tener el sentido habitual.

Así, se trata de una miniserie que permite leer la violencia política en toda su dimensión, con todos los fenómenos sociales que lleva aparejada (incluyendo la satanización de las víctimas), y quizá la mayor virtud de su versión televisiva es que sus realizadores no intentaron despegarse del libro, pues la realización de HBO España transmite la misma angustia, la misma oquedad y el mismo sinsentido del uso de la violencia de su original.

The Looming Tower

Otra gran miniserie que se puede ver en el streaming, esta vez en Amazon Prime, es The Looming Tower, una adaptación del libro del mismo nombre, escrito por el prestigioso periodista de investigación de la revista The New Yorker Lawrence Wright.

El libro es una extensa investigación periodística que bucea en hechos desconocidos, con el fin de comprender a cabalidad lo ocurrido en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Para ello, Wright, que ganó el Premio Pulitzer con este trabajo, se centró -entre otras cosas- en la trágica historia de John O’Neill, el primer agente del FBI que advirtió acerca de la seriedad de las amenazas de Osama Bin Laden. Obsesionado con ello, O’Neill se enfrentó a sus jefes, a la CIA y a su propios fantasmas interiores, hasta que fue despedido del FBI un mes antes de los atentados, luego de que olvidara en un bar un maletín con documentos confidenciales.

Aunque estos fueron recuperados, lo sucedido le costó el despido. No obstante, su amplia red de contactos funcionó muy pronto y así fue como pocos días más tarde ya tenía un nuevo trabajo, como jefe de seguridad en el complejo de edificios World Trade Center, en el bajo Manhattan.

Fue precisamente allí donde O’Neill murió unos días más tarde, luego de que los suicidas encabezados por Mohammed Atta y mandatados para ello por Bin Laden estrellaran dos aviones en contra de las Torres Gemelas.

The Looming Tower es una excelente adaptación, pero ciertamente carece de la profundidad y erudición del libro, pues su eje es la vida de O’Neill, en muchas partes ficcionada, pero eso no le resta mérito alguno: es una gran obra dramática y, al mismo tiempo, evidencia cómo la maraña burocrática y las peleas entre las agencias de inteligencia estadounidenses fueron circunstancias que facilitaron el trabajo de los terroristas.

Manhut: Unabomber

La única miniserie que no está basada exclusivamente en un libro (aunque se basa en varios) es Manhunt: Unabomber (Netflix), que relata la búsqueda del famoso terrorista conocido como el “Unabomber”, que durante varios años estuvo mandando cartas bombas a universidades, aerolíneas y otros lugares, sin que se lograra dar con el autor. Se trataba de Theodore Kaczinski, un brillante doctor en Matemáticas que dejó, sin explicación, su trabajo como profesor de la Universidad de California en Berkeley para recluirse en una cabaña hecha por él mismo en un paraje perdido de Montana.

Allí, casi sin comunicarse con personas, viviendo sin electricidad y fabricando las bombas de un modo artesanal, residió durante años hasta que logró que The New York Times y The Washington Post publicaran su “manifiesto”, una diatriba interminable en contra de la tecnología y las industrias que, sin embargo, fue su perdición, pues en él su hermano reconoció una frase que era propia de Theodore, tras lo cual lo denunció. La miniserie, centrada en la búsqueda del Unabomber, también muestra lo sucedido con algunas de las víctimas, evidenciando que -como en todos los casos anteriores- el terrorismo y la violencia política suelen ser un espiral sin fin, asentado sobre el mesianismo y relleno de consignas que, al final, no valen la vida de persona alguna.