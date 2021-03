En su canal de YouTube se encuentra un repertorio variado de canciones de distintos géneros, con nombres tan diversos como Elvis Crespo, Fulanito, Wisin y Yandel, Gondwana, Soda Stereo, Los Prisioneros, Los Charros de Lumaco y Natalia Lafourcade. Sin embargo, todas tienen un elemento en común: es música latina.

Lewis Shawcross se ha convertido en uno de los youtubers más populares y en pocos meses ya suma más de 600 mil suscriptores. Los videos del joven británico de 23 años se caracterizan por mostrarlo reaccionar a temas de distintos géneros y músicos de esta parte del mundo con divertidas interpretaciones, cantos e incluso bailes.

En conversación con CNN Chile, desde Manchester, Inglaterra, el “tío Lucho” -como lo han apodado sus seguidores- contó que su populares videos en la red social nacieron porque estaba en búsqueda de un hobby para la pandemia y que un amigo le sugirió hablar sobre música, ya que solían tener conversaciones interesantes.

Después de varias incursiones, finalmente se decidió por las canciones en español: “No importa en qué idioma está, no importa si no lo entiendo completamente, es simplemente cómo la música me hace sentir, no importa de dónde sea la música mientras la disfrutes”, asegura.

A continuación, te dejamos con 5 momentos de la entrevista a Lewis Shawcross en CNN Chile:

1. Lucho está aprendiendo español

Los meses que ha durado la pandemia han sido también la puerta a nuevo idioma para Lewis, ya que la mayoría de las canciones creadas en Latinoamérica son en español.

Por eso el youtuber contó que está estudiando para manejar mejor el idioma: “Estoy tomando clases y tengo libros. Es difícil, pero es entretenido. Y algo que me mantiene ocupado también”, dijo.

2. La audiencia latina es más inteligente que la europea

Antes de analizar artistas latinos, el joven realizó videos sobre su opinión sobre música anglo, sin embargo contó que la reacción de la audiencia “era más que nada negativa. La verdad yo pensaba ‘simplemente diré mi real opinión’ y a muchos no les gustaba eso”.

Por eso, al incursionar en un nuevo estilo la recepción también fue diferente: “Estaba buscando algo diferente y obviamente este es un público distinto y mucho más acogedor, comprensivo e inteligente que que el primero”.

3. La variedad de la música chilena

Después de analizar a distintos exponentes del repertorio nacional, Lewis dice que “creo que Chile tiene uno de los sonidos más diversos. Hay música chistosa, hay cosas, yo diría aleatorias, inesperadas, por ejemplo, el tipo de música influenciada por México”.

“Pero luego tienen bandas increíbles que tienen contenido serio, letras serias. Los Prisioneros, Los Tres. Y luego, por supuesto, reggae latino como Gondwana, entonces creo que es difícil decir que hay algo que unifica todos estos géneros porque mucha de esta música no está conectada o relacionada en absoluto“, explica.

“Y es por eso que pienso que Chile es un país interesante, parece haber algo nuevo y algo diferente cada semana. Bastante más interesante que otros países en que tienen básicamente un sonido”, agrega.

4. ¿Los Prisioneros o Soda Stereo? Los Prisioneros

En la conversación, el youtuber zanjó una polémica que dejó abierta en uno de sus videos: “He pasado toda esta semana escuchando a ambas bandas porque dije en una reacción pasada que Los Prisioneros son mis favoritos. Y por supuesto que no conozco toda su música. Soda Stereo tiene muchos discos y Los Prisioneros también”.

“Pero, ahora mismo, con las canciones que he escuchado, Los Prisioneros son mis favoritos“, reafirmó.

5. Un karaoke en Chile

Shawcross contó que en los últimos dos meses la audiencia chilena es la parte más grande de su público. Por eso, dentro de sus planes está viajar al país en el futuro cercano.

Dice que Chile está entre el Top 3 de los países a los que les gustaría viajar en el futuro próximo, que espera concretarlo cuando se abran las fronteras y que, en caso de hacerlo, la canción que elegiría para cantar en un karaoke sería Estrechez de corazón de Los Prisioneros.