Aunque el cierre de las discotecas permanecen cerradas debido a la pandemia, la vida para el productor y músico Daniel Echavarría Oviedo no ha cambiado tanto, debido a que sus canciones siguen marcando tendencias en las plataformas digitales.

Bajo el nombre de Ovy On The Drums, este joven colombiano es el dueño de una serie de éxitos que han dominado las listas. La última de estas es Miedito o qué?, tema que produjo junto a Karol G y Danny Ocean desde Miami. “La canción tiene un mensaje, que es que en esta vida no podemos tenerle miedo a nada, tenemos que enfrentarnos a todo. Es para cerrar este 2020 y darle alegría a este año”, comenta desde su casa a CNN Chile.

Reconocido especialmente por ser el responsable de hits como Adán y Eva (Paulo Londra) y Tusa (Karol G con Nicki Minaj), el productor se atrevió este año a iniciar su carrera como solista.

“Siempre lo he tenido en mi mente, pero primero fue consolidarme como productor”, asegura quien comenzó en un ámbito distinto al de la música: el fútbol. “Alcancé a jugar en un equipo de la primera B profesional en Colombia, se llamaba Itagüi y las Águilas Doradas. Jugué en muchos equipos en Medellín, pero ese es el equipo donde jugué profesional”, cuenta.

Todo pasó por FL Studio

De pronto, un amigo se cruzó en su camino y le trazó su futuro al instalar en su computador el FL Studio. “Me enseñó el programa donde se hacían los ritmos y la verdad es que, gracias a eso, le cogí esa pasión en la música y desde ese día no he parado de crear“.

A pesar de su experiencia para conseguir éxitos, reconoce que “nadie tiene la certeza” para conseguir un hit. “La gente es la que se encarga de hacer que la canción sea un himno o un hit mundial. Dentro de mi conocimiento y experiencia en la música puedo decir cuándo hay una buena canción, una buena producción, una buena letra, un buen concepto”

“Yo visiono mucho la música, es algo que tengo a favor. Ya sea un pianito y una voz, una idea o algo muy crudo, yo ya sé hacia dónde puede llegar, encaminar la música y ponerla hacia donde tiene que estar eso es algo que me encanta mucho hacer y buscar al artista que pudiera encajar bien al artista con tal ritmo y eso se logra con los años”, agrega al respecto.

Una de sus colaboraciones de más larga data es la que ha mantenido con su compatriota Karol G, con quien alcanzó la cima de los rankings con Tusa, tema que se convirtió en el hit del verano 2020 y una de las más escuchadas en la plataforma Spotify durante este año.

“Hemos hecho el mejor equipo juntos”, asegura sobre su trabajo con la compositora y cantante de Medellín, con quien dio forma a una melodía que dominó las fiestas durante varios meses entre 2019 y 2020 y que partió de un curioso sonido de violín: “La primera melodía que salió fue esa. Al principio me gustaba mucho, pero lo escuchaba un poco raro porque sonaba como una canción del renacimiento. La verdad es que la gente escucha esa intro, esos violines y se enloquecen increíble, no es como que lo pensé”.

“Analizo mucho lo que pasaba en la industria. Siempre veo lo que pasa en el Top global. Escucho, pero no escucho para hacer lo mismo que ya está número uno, sino que para salir a hacer algo diferente a lo que está número uno, para ver si eso diferente puede ser número uno, esa es la mentalidad”, acota Ovy.

Junto con sentir orgullo por los artistas colombianos que salen al mundo (“desde que cada uno inició no han parado y creo que eso clave para que Colombia hoy en día sea una potencia mundial a nivel musical“), este productor adelanta que le gustaría volver a trabajar con algún músico chileno, como ocurrió hace un tiempo con Tommy Boysen.

“Me encantaría trabajar, ir a Chile a hacer música allá, porque fui una vez y me encantó. Está el DrefQuila que es un genio, me gustaría mucho colaborar”, afirma.

Por otra parte, reconoce cierto hastío sobre la industria musical. “Siento que la industria esta un poquitín saturada. Hay mucha gente que hace lo mismo y musicalmente hay mucho de lo mismo, por eso cuando hay un nuevo hit es porque sonó diferente, sonó fresco. De eso se trata la industria. Hasta yo hago canciones, ideas y ritmos que suenan a lo mismo de siempre, pero que a alguien le gusta. Quizás a mi de pronto no me parezca la gran cosa, pero de esto se trata la industria, que todos los días los colegas están creando, haciendo una competencia sana, que la música hable”.