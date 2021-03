A casi 37 años de su muerte, este fin de semana la carrera del filósofo Michel Foucault dio un vuelco cuando el también filósofo francés Guy Sorman (77) lo acusó de pedofilia.

En entrevista con The Sunday Times, Sorman dijo que visitó al autor de Vigilar y Castigar en 1969 en el pueblo de Sidi Bou Said, en Túnez. Ahí se habría enterado de que el reconocido filósofo pagaba a menores de edad para tener sexo con ellos.

Según Sorman, las edades de los menores fluctuaban entre los 8 y los 10 años. “Les decía: ‘nos vemos a las diez de la noche en el lugar habitual’”, que habría sido el cementerio local, donde “los abusaba sexualmente. Hacía el amor en las lápidas con los muchachos”.

El francés aseguró que en el viaje también había periodistas y otros testigos que presenciaron ese tipo de escenas, sin embargo, todos mantuvieron silencio. “Foucault fue el rey filósofo. Es como un dios en Francia”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que “Foucault no se habría atrevido a hacer eso en Francia”, ya que “hay una dimensión colonial en esto. El imperialismo blanco”.

Posteriormente, en entrevista con el programa programa C ce soir, Sorman se manifestó en contra de la cultura de la cancelación. “Lo que hizo Foucault con niños pequeños en Túnez, y que yo vi y que me reproché por no haber denunciado en su momento, me lleva no a rechazar la obra de Foucault, sino a mirarla de una manera diferente. Creo que sobre esto se habla mucho en Estados Unidos, la llamada cultura de la cancelación. No, no hay que cancelar nada, pero hay que verlo con doble mirada”, afirmó.

De todas formas, manifestó que le parece necesario saber que “el autor era un tipo horrible”.

Foucault, autor de célebres obras como Historia de la sexualidad y Las palabras y las cosas, estuvo envuelto en otra polémica mientras vivía, al ser uno de los firmantes de la petición para que el Parlamento de Francia despenalizara las relaciones consentidas con menores de edad en 1997.