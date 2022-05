Joaquín Calderón (23), más conocido como Magicenelbeat, es el productor chileno que logró realizar una colaboración con Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, en su nuevo disco, Un verano sin ti.

Calderón contó a La Tercera que su manager, “Nicolás Jara, consiguió la chance de tener una entrevista con Noah Assad, el mánager de Bad Bunny, y entonces él le empezó a hablar que en Chile pasaban cosas”.

El técnico en sonido de Inacap relató que el mánager del puertorriqueño “estaba mirando lo que pasaba con Paloma Mami y Pablo Chill-E, porque ellos están atentos a lo que pasa en todos lados, aunque no lo creas. Entonces Noah le dijo ‘quiero saber que estaba pasando en Chile, voy a viajar para allá, armemos una reunión con toda la gente, productores, artistas, todo’”.

Y así fue,en el verano del 2019, cuando Bad Bunny llegó a Chile para presentarse en el Festival de Viña del Mar. “La reunión fue en el Hotel Ritz-Carlton. Nunca había ido para allá. Me fui en Metro, corriendo medio sudado para llegar a la hora, con mi computador en la mochila. Llegué y estaban todos, el Ceaese, el Pablito, todos. La gente del hotel nos miraba raro, si éramos como cabros que venían del barrio, fue una experiencia loca”.

“Noah los hizo pasar a todos, de a uno. La cuestión empezó como a las nueve de la noche y a mí me dejó al último, entré recién a las cuatro de la mañana”, detalló.

A favor de Magicenelbeat, todos los artistas que pasaron primero ya habían colaborado con él: “Mostraban música y le decían ‘este tema lo hice con el Magic’. Como me dejaron al final, Noah me dice ‘ay cabrón, he escuchado de ti todo el día, no tenemos más que hablar. Muéstrame un par de ritmos’. Le mostré un par de ritmos y me dijeron que había dos tipos de acuerdo, y que tenía que elegir. Elegí uno y me mandaron los documentos para que los firmara”.

Y así fue cómo el joven chileno comenzó a mandar recurrentemente sus mezclas. “Estuve mandando beats durante dos años, como 110 beats. En la cuarentena estaba encerrado, hacía beats desde las ocho de la mañana, hasta las dos de la madrugada, cuando me dolían los ojos. En ese tiempo potencié mucho mi nivel, hace dos años no estaba preparado, ahora sí me siento preparado”.

Tres años después de esa reunión, el productor logró el objetivo de muchos: “Me dicen que a Benito Martínez le gustó un ritmo y pidieron que enviara todos los sonidos por separado para coproducirlos”.

“Me acuerdo que estaba almorzando en un restorán peruano, saqué mi computador y mandé. Después me mandaron el acuerdo legal con todos los detalles. Leo el asunto del mail, y decía Un coco, me maté de la risa, no sabíamos por qué se llama así. Pero en los días previos, había ansiedad, pensaba que igual podían echarse para atrás. Hasta que un día él subió el tracklist y vi que salía Un coco. Ahí ya dije ‘es real’. Mi papá se volvió loco, me dijo: ‘para mí es como que te titularas de nuevo’”.