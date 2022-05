Bad Bunny lanzó Un verano sin ti, un álbum que, en primera instancia, destacó por la colaboración de nuevos artistas y la incursión en nuevos géneros musicales, como el bossa nova, el reggae y la lambada.

Tanto las letras como los ritmos musicales de las 23 canciones de la discografía no dejaron indiferentes a sus fans y Bad Bunny se convirtió en tendencia en todas las redes sociales.

Los fanáticos del “conejo malo” sacaron a relucir toda su creatividad para crear los mejores memes de su experiencia escuchando el nuevo disco.

Lee también: Del trap a la lambada: Bad Bunny rompe estilos y paradigmas en “Un verano sin ti”

Mira aquí los mejores memes:

gracias bad bunny por ti mañana le echo ganas a la vida tqm pic.twitter.com/piNPsG2ctb — alex borja (@alexborrrja) May 6, 2022

Callaita camuflado dentro del álbum. Te amo Bad Bunny#UnVeranoSinTi pic.twitter.com/CKIcNU49Ka — Asado 😡⚔ (@AldairHidalgo_) May 6, 2022

Zendaya despertándose más tarde viendo que es tendencia por una canción de Bad Bunny #UnVeranoSinTi pic.twitter.com/vF2Pf0gTfO — Fernando (@pheeernandont) May 6, 2022

Mood: esperando el álbum de bad bunny pic.twitter.com/zaFjgJaSsT — Anyerson (@AnyersonAGonza1) May 6, 2022

Yo escuchando Bad Bunny- DOS MIL 16 pic.twitter.com/pprS3cQWuB — 𝕛ꫀꪖꪀ🗻 (@jean_leandri) May 6, 2022

La transición de Agosto a Callaita es una vaina que se siente cabron TE AMO BAD BUNNY #BadBunny pic.twitter.com/p6y7UuBaoy — lupe 🫧 (@summertimcr) May 6, 2022

Yo escuchando las letras del nuevo álbum de Bad Bunny para ver si coincide con mi situación actual #UnVeranoSinTi pic.twitter.com/jP45o9IyLu — FEDE (@_fedeortiz) May 6, 2022

borrame todo el trimestre de bachiller q me tengo q aprender el album de bad bunny pic.twitter.com/eK8VXeclNl — dominguezz ☔️ (@domiingueezzz) May 5, 2022

cuando bad bunny dijo “ella no quiere una flor solo quiere que no la marchiten

que cuando compre pan no le piten

y un futuro lindo le inviten

que le den respeto y nunca se lo quiten” realmente lo sentí y ni me llamo Andrea pic.twitter.com/C9ppUZqcup — cumbia de nadiablita (@voydesveladA) May 6, 2022

yo cuándo escuché el "Bad bunny baby" en Dos Mil 16: pic.twitter.com/cFrMRlz9Cn — El juanca (@eljuancaX2) May 6, 2022

Yo escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny pic.twitter.com/NlmkgFWu5O — Anyerson (@AnyersonAGonza1) May 6, 2022

Cuando Bad Bunny dijo: “La estoy pasando bien no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir pensando en todos los planes que hicimos” pic.twitter.com/xZgUrVhwUW — triste y con ganas de morirme (@cxrrly) May 6, 2022

GRACIAS BAD BUNNY POR MEJORAR MI VIDA CON TU MÚSICA. <3 pic.twitter.com/GImudNzjtM — ❥kat bunny ☀️ UVST (@BadbunnyStan_) May 4, 2022