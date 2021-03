(CNN / CNN Chile) – Es un gran fin de semana para los fanáticos de los cómics con dos estrenos de superhéroes muy esperados debutando. Por lo tanto, todos los amantes de DC o Marvel, pueden quedarse en pijama para ver a la gente en mallas salvar el mundo.

La tan esperada versión del director de Zack Snyder de Justice League – La Liga de la Justicia– se estrenó el jueves en HBO Max, que al igual que CNN, es propiedad de WarnerMedia. Si eso no fuera suficiente, la próxima serie de Disney + de gran presupuesto de Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, debutó el viernes.

El contenido de superhéroes que domina un fin de semana no es nada nuevo. Sin embargo, este fin de semana se siente como un punto de inflexión para la industria del entretenimiento y su género más lucrativo.

Durante años ha habido una distinción entre un programa de superhéroes y una película de superhéroes. Pero a medida que Hollywood hace de la transmisión el punto focal de su negocio y las líneas continúan desdibujándose entre lo que constituye una película y la televisión, ese contraste se desvanece rápidamente.

Ya no hay diferencia entre una extravagancia cinematográfica de superhéroes de gran presupuesto y lo que ves en casa. Eso nunca fue más evidente que este fin de semana.

La Liga de la Justicia de Snyder reúne a los superhéroes más grandes de DC para un corte del director de cuatro horas de la película de 2017, mientras que El halcón y el soldado de invierno tiene un precio de US $150 millones, una cantidad considerable para cualquier cosa que no sea una película importante.

Entonces, si más público se acostumbra a ver a los superhéroes del cine desde la comodidad de sus sofás, ¿qué significa eso para el creciente poder de la transmisión y para un género que ha estado en el corazón de los ingresos brutos de la industria del teatro durante la última década?

“Un pilar de la taquilla”

Decir que los superhéroes son importantes para los cines es quedarse corto.

“El atractivo global de las franquicias de superhéroes está cerca del centro del pulso que ha impulsado la asistencia de los cinéfilos durante la última década“, dijo a CNN Business Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice.com. “Esas películas y marcas han sido un pilar de la taquilla desde hace bastante tiempo y serán importantes para la recuperación teatral a largo plazo a medida que el público regrese a los cines”.

El éxito de las películas de taquilla y de cómics ha estado intrínsecamente ligado durante años. Por ejemplo, de las 10 mejores películas en la taquilla estadounidense en 2019, cuatro de ellas fueron películas de superhéroes, según Comscore (SCOR). En 2018, el número era seis. En 2017, fueron cinco.

Con Justice League y The Falcon and the Winter Soldier enfocándose en la transmisión este fin de semana, muestra que “Hollywood se está adaptando”, según Zak Shaikh, vicepresidente de programación y entretenimiento de la firma de investigación Magid.

“Continúa solidificando la importancia de la transmisión como plataforma para los principales lanzamientos”, dijo Shaikh.

Sin embargo, señaló que la taquilla podría evolucionar a medida que lo hace la transmisión.

“La taquilla bien puede convertirse en un lugar para la experiencia cinematográfica completa, donde las películas que la gente quiere ver en un entorno más comunitario tienen prioridad”, señaló. “La industria del cine está impulsada principalmente por la demanda de los consumidores, no necesariamente donde la película está disponible, por lo que no creo que los tipos de películas que se hagan cambiarán mucho. Pero lo que llegue a los cines tendrá que tener una combinación de cualidades“.

Es posible que los superhéroes no salgan volando de los cines en el corto plazo, pero es probable que la transmisión, como todo lo demás en Hollywood, se convierta en un hogar más grande para las historias del género.

Sin embargo, más allá de cómo este fin de semana podría impactar a los cines, los debuts de Liga de la Justicia y El Halcón y el Soldado de Invierno también son momentos significativos para los servicios que los albergan.

“Mucho menos canibalización y más expansión”

Para HBO Max, lanzar una Liga de la Justicia reelaborada es una gran oportunidad. Los fanáticos de DC han rogado por la versión de la película de Snyder después de que el director se alejó de la cinta luego de una tragedia familiar.

En un mundo de transmisión donde el contenido es el rey, el contenido exclusivo como Justice League tiene dos propósitos: agradar a los fanáticos leales y potencialmente aumentar los suscriptores de Max.

En cuanto a Disney +, el servicio proviene de la exitosa WandaVision, que fue la primera serie de Marvel para el streamer. Falcon and Winter Soldier espera mantener el impulso del servicio a medida que se construye sobre su base de suscriptores, que acaba de superar los 100 millones de usuarios.

Mientras los fanáticos se quedan en casa para ver las últimas aventuras de sus héroes favoritos este fin de semana, el público puede acostumbrarse a un mundo donde las películas y programas de DC y Marvel aparecen con tanta frecuencia en la pantalla pequeña como en la grande.

Sin embargo, no tiene por qué ser algo malo para los cines si la transmisión se convierte en otro hogar para los superhéroes, siempre que continúe aumentando la demanda de películas, según Robbins.

“Siempre que el contenido en sí sea de alto calibre, los lanzamientos teatrales y de transmisión pueden impulsar el éxito de cada uno”, dijo Robbins. “Marvel es el ejemplo brillante con WandaVision que ya ha establecido los tejidos conectivos para las próximas películas como la secuela de Doctor Strange“.

Robbins agregó que cree que el futuro es “mucho menos una canibalización y más una expansión en términos de contenido disponible“.

“En mi opinión, la mayoría de las películas de cómics pertenecen sin duda a la pantalla grande”, dijo. “Pero eso no quiere decir que no haya espacio para una narración sólida a través de otros medios“.