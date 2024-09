Lady Gaga sorprende al anunciar nuevo disco apenas 3 días antes de lanzarlo: “Harlequin” podrá oírse este viernes

El álbum de estudio de la cantante, actriz y compositora estadounidense está inspirado en su papel de Harley Quinn en la película “Joker: Folie à Deux”, y sumará 13 canciones inéditas a su variada discografía.

(CNN Español) – Lady Gaga anunció el lanzamiento de un nuevo disco de estudio.

La superestrella del pop dio a conocer la sorpresiva noticia a través de sus redes sociales el martes. Su LP, en tanto, llegará a las plataformas este mismo viernes, apenas 72 horas después de que dio a conocer la información.

Se trata de Harlequin, un álbum compuesto de 13 canciones inéditas e inspiradas en su interpretación del personaje de Harley Quinn en la película Joker: Folie à Deux, dirigida por Todd Phillips.

La cinta será distribuida por Warner Brothers; que, al igual que CNN, es parte de Warner Brothers Discovery.

En sus cuentas de X e Instagram, la cantante, actriz y compositora neoyorquina compartió algunos fragmentos de las canciones de Harlequin junto a las frases Still Not October (“aún no es octubre”), “Moondust Gets Everywhere” (algo así como “el polvo lunar está en todas partes”) y “No Ducttape, No Mission” (“sin cinta adhesiva, no hay misión”).

Gaga —ganadora de 13 premios Grammy y del Oscar a Mejor Canción Original en 2019 con Shallow— anunció hace solo unas semanas que en octubre de 2024 presentaría el primer sencillo de otro disco, titulado previsoriamente LG7, y con fecha de lanzamiento en febrero de 2025.

Sin embargo, para la sorpresa de los little monsters —nombre con el que se conoce a sus fans—, la cantante y empresaria estrenará nueva música mucho antes de lo esperado y con un sonido que, por ahora, gira hacia un lugar más oscuro, con las guitarras acústicas y eléctricas siempre presentes.

“Hay mucho dolor asociado a esta aventura (…) y cuando empiezo a explorar ese dolor puedo sacar otra faceta de mi arte. Cuando estoy aquí, en este estudio, estoy relajada y soy capaz de enfrentarme a mis demonios, y lo extraordinario es que… eso es la música. Soy capaz de escucharla de vuelta”, explicó Lady Gaga en una reciente entrevista con la revista Vogue.

Joker: Folie à Deux, en tanto, se estrenará internacionalmente el 4 de octubre, pero la artista de 38 años ya ha visitado algunas de las salas donde se proyectará para interactuar con sus fans, tomarse fotografías y hasta repartir palomitas de maíz.