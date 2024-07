Nuevo tráiler de “Joker” 2: Lady Gaga y Joaquin Phoenix cantan, bailan y revolucionan a las masas en secuela “Folie à Deux”

De acuerdo a la descripción oficial, la segunda parte "encuentra a Arthur Fleck institucionalizado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también se encuentra con la música, que siempre ha estado dentro de él". Mira el avance completo aquí.

Warner Bros. Pictures lanzó el primer tráiler oficial de Joker: Folie À Deux, la secuela de la aclamada película Joker, de 2019, que se convirtió en la película clasificada R más taquillera de la historia (con más de US$ 1 billón en ganancias) y le valió a su protagonista, Joaquin Phoenix, el Oscar a Mejor Actor.

Nuevamente bajo la dirección de Todd Phillips, Phoenix repetirá su galardonado papel como Arthur Fleck/Joker, junto a Lady Gaga, en una trama que profundiza en la compleja psique del personaje principal.

De acuerdo a la descripción oficial del avance en YouTube, la secuela “encuentra a Arthur Fleck institucionalizado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también se encuentra con la música, que siempre ha estado dentro de él”.

En el elenco también destacarán los nominados al Oscar Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) y Catherine Keener (Get Out, Capote).

Mira el tráiler completo de Joker: Folie À Deux

La película estará disponible en cines de todo Estados Unidos el 4 de octubre de 2024 y se lanzará internacionalmente el próximo 2 de octubre.