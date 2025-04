Tras revisión de alianza por el PS, senador Lagos Weber insta al Gobierno a tomar nota en este “momento complejo”

El legislador del PPD se refirió en CNN Chile a la postura del PS tras el fallo del TC contra la senadora Allende, en medio de la controversia por la fallida compra de la casa de su padre.

Ricardo Lagos Weber, senador del Partido por la Democracia (PPD), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la controversia generada por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra la senadora Isabel Allende.

En primer lugar, expresó que empatiza con las declaraciones del PS sobre la situación que enfrenta la senadora Isabel Allende. En ese contexto, afirmó que existen responsabilidades por lo ocurrido con la fallida compra del inmueble ubicado en Guardia Vieja, comuna de Providencia: “17 firmas que avalaron esta operación; nadie recibió un peso, el Estado no ha perdido plata”.

Asimismo, planteó: “Entonces, ¿al interior del Gobierno? Cuando el Presidente (Gabriel Boric) nos invita el día que asume a habitar el cargo, y estando durante tres años de Gobierno —faltando menos de un año para que este termine—, parece que en ciertas reparticiones, en ciertos sectores, todavía no se ha logrado terminar de habitar el cargo”.

Por tanto, subrayó que se requiere una explicación y una revisión más consciente. Desde su perspectiva, tanto la senadora Isabel Allende como la exministra Maya Fernández actuaron de buena fe.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cómo reparar esta situación, manifestó: “Es difícil, lo digo porque estamos comenzando este proceso”. A pesar de conocer los detalles del fallo, el legislador instó a que, a nivel gubernamental, “se hagan responsables también todos aquellos que participaron del proceso, de alguna forma”.

“No sé cómo vamos a reparar el estado de ánimo que pueda tener o cómo se ve afectada la imagen política de la senadora Allende o de su familia. Estoy seguro de que lo del presidente Allende no se verá tocado, porque es una figura demasiado fuerte, demasiado grande en la historia de Chile, por su consecuencia. Pero me parece que el solo hecho de afectar la carrera de la exministra y de la actual senadora —hasta que no sea notificada, sigue siendo senadora— es muy difícil de reparar a corto plazo”, manifestó.

Sobre los dichos del senador del Partido Socialista (PS) Gastón Saavedra, quien sostuvo que esperaba una reunión “a puertas cerradas” con el mandatario, afirmó: “Esperaría que se tomara conciencia del peso de lo que está ocurriendo. La declaración del PS, que yo —le señalo— adscribo en un 100%, sin ningún matiz, ninguno, termina diciendo que se va a revisar la política de alianzas”.

“Estamos en un momento muy complejo. Ya… yo esperaría que desde el Gobierno se pudiera tomar nota de esto y ver cómo vamos a encauzar este tema”, cerró.

