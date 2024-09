Reportan que Lady Gaga estaría grabando un nuevo video en el Louvre para el lanzamiento de su séptimo álbum

Lady Gaga ha sido vista filmando en el icónico Museo del Louvre en París, lo que ha generado especulaciones de que podría estar trabajando en el video musical de su próximo sencillo.

Este tema formaría parte de su esperado séptimo álbum, cuyo lanzamiento está programado para febrero de 2025. Las fotos compartidas en redes sociales muestran a Gaga de pie en un balcón del museo, mientras un equipo de filmación ajustaba la iluminación.

Lady Gaga is currently filming a music video for #LG7 at the Louvre, in Paris. pic.twitter.com/uKHGN3KkUB

— Gagavoodo (@gagavoodo2) September 7, 2024