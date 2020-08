VIDEO RELACIONADO – Minsal y Servel definen protocolo sanitario para el plebiscito del 25 de octubre ( 01:20)

Una gran polémica se generó en redes sociales luego que algunos usuarios criticaran la venta en un supermercado de un libro infantil que explica como se originó la actual Constitución.

Se trata de Las lecciones maravimágicas de Lulú, un texto para niños en el que se precisa que Augusto Pinochet “se tomó el poder a la fuerza”.

“En el año 1973, el jefe de las fuerzas armadas, Augusto Pinochet, encabezó el golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende, presidente elegido democráticamente. Pinochet se tomó el poder por la fuerza y promovió diversos cambios que beneficiaron a un pequeño grupo de personas y afectaron a miles de chilenos”, dice la obra escrita por Josefa Araos y June García.

Esta fue la frase que más controversia generó en Twitter, en donde se produjo un arduo debate con respecto a que podría ser una lectura que eventualmente adoctrinara a los menores de edad.

Una de sus escritoras, June García, defendió el escrito en redes sociales, en donde incluso respondió a un tuit del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien escribió: “Esta es Lulú, heroína de las historietas de fantasía ¿Sabe lo que significa ACAB? All Cops are Bastard, un llamado a agredir y atacar a Carabineros. El odio, la violencia y el descontrol de la autora evidencia su sesgo y lo peligroso que es su falso texto”.

García no tardó en contestar e indicó que “Pinochet fue un asesino, en Chile se persiguieron, torturaron, desaparecieron y mataron a personas durante la dictadura y esa es la verdad”.

.@joseantoniokast te voy a explicar algunas cosas básicas:

– el libro lo escribimos con @cotineja, el jumbo solo lo vende

– PINOCHET FUE UN ASESINO, EN CHILE SE PERSIGUIERON, TORTURARON, DESAPARECIERON Y MATARON A PERSONAS DURANTE LA DICTADURA y ESA es la verdad https://t.co/Vca6Z331aa — June García Ardiles (@junegarcia__) August 4, 2020

En conversación con CNN Chile, la autora de Tan linda y tan solita expresó que cuando escribieron el libro sabían que generaría rechazo entre quienes no opinan igual que ellas, sin embargo, les pareció importante que se instale el tema del proceso constituyente entre los niños y niñas.

“Como no votan, parece que no importan”, sostuvo García, quien explicó que el objetivo no es adoctrinar a los menores, sino que hacerlos partícipes del plebiscito.

“¿Decir la verdad es adoctrinamiento? No es una opinión, es un hecho histórico. Para la derecha, el golpe de Estado está justificado”, agregó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del senador Iván Moreira (UDI), quien en conversación con el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, afirmó que “todos sabemos perfectamente que la crisis institucional que había en Chile en el ’70 culminó el ’73 con un pronunciamiento militar, en donde los militares asumieron el poder no por capricho, sino porque la sociedad se los pidió”.

Al igual que con las afirmaciones de Kast, la escritora aseguró que ese tipo de dichos intentan justificar el golpe militar, poniendo a la economía por sobre las vidas humanas.

“A la gente le encanta ignorar muchas cosas. Les encanta el discurso de que Pinochet vino a salvar a Chile, les encanta olvidar y culpar a los comunistas”, aseveró.

Por otro lado, dijo que siente confianza en que las generaciones jóvenes no asimilan el discurso hegemónico y tienen una reflexión más profunda. Por eso, insiste en que “le damos el espacio a los niños y niñas para que se formen su propia opinión, con pensamiento crítico y sin esconder la historia”.

Finalmente, expuso que la polémica resultó “anecdótica y triste”. Y es que el texto se hizo más conocido, pero al mismo tiempo, se dio el espacio para que algunas personas tuvieran el espacio de hacer declaraciones que se alejan de la realidad chilena, en donde “aún sigue presente la represión”.