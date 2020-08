View this post on Instagram

"Crecimos sobre una historia de infamia, violacion, traición y violencia militar. La historia de Chile está escrita con sangre, sangre de nuestros propios ancestros, nuestros rios llevan esa carga, nuestro pasado arrastra todas esas almas. El fuego simboliza la reunion de las persona y todas las almas que buscan su lugar, encuentran su voz en el fuego" Chile mu pütxü müna illamkagekey mapuche!!! #1312 #libertadalpueblomapuche #libertadpresospoliticos #ddhh #enchilesemata #lifematters #unpaissinmemoriaesunpaissinhistoria