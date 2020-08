El Último Show no es solo el nombre un espectáculo para Natalia Valdebenito. Precisamente, la inolvidable jornada de aquel 7 de marzo significó la última vez que compartió con su público en Santiago, con una hilarante rutina que une la crítica social, el feminismo y una mirada sarcástica sobre distintos asuntos de la sociedad chilena.

La grabación de ese show en el Teatro Nescafé de las Artes, que cuenta con invitadas sorpresa, es la que está presentando en formato online a través de ComediaPlay.com. Tras dos funciones que agotaron entradas en pocas horas, sumó dos fechas para este sábado 1 de agosto a las 14:00 horas y una muy especial para el 2 de agosto a las 19:00 horas.

Todos los recursos que reúnan en esta última fecha estarán destinados a beneficio de Nabila Rifo, mujer que fue brutalmente atacada por su ex pareja en el 2016 y que Valdebenito tuvo la oportunidad de conocer en marzo pasado: “La invité (al show) porque andaba en Santiago por otras razones. Hablamos por teléfono, le expliqué quién yo era, ella alguna referencia tenía, y le dije ‘te invito esta noche, con todas las comodidades’, porque si alguien va a invitar a alguien a su casa tiene que hacerlo como reina”.

La humorista chilena detalla que gracias a ese encuentro, “he podido saber su situación en concreto, su día a día, tenemos una comunicación muy fluida, y por lo mismo, en ese minuto me había comprometido, sin saber que venía una pandemia, hacer un show a beneficio de ella en otra oportunidad”.

“El 100% de la recaudación es para ella. En el fondo, yo le cumplo mi promesa y ella además cumple con sus compromisos económicos, que por supuesto no cesan, porque tiene 4 hijos, vive en Coyhaique de una manera bastante hostil, entonces es una manera concreta de ayudarla”, acota.

Sobre este Último Show, la activista, actriz y comediante destaca que en su rutina que mezclan una serie de temas, que a pesar del tiempo transcurrido, no han perdido vigencia: “Es muy bonita la mezcla que se hace entre el material que tenía y el estallido social, se cruza mucho, y siento que estamos todavía en ese ritmo del estallido social. La verdad es que está bien corrosivo”.

Entre los tópicos de contingencia que se deslizan en su rutina está el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. Al ser consultada sobre una eventual participación suya en las campañas por el Apruebo, Valdebenito lo descarta de plano. “Creo que con el tiempo he llegado a la conclusión de que la comedia tiene que ir -y esto tiene que ver con la base de la comedia- en contra del poder, y donde haya poder yo tengo que estar al otro lado”.

“Yo puedo participar y llamar a votar por lo que yo creo justo en la radio (en su programa #CaféConNata de Súbela Radio), yo puedo hacer lo mío en mis redes sociales, en mis shows y en cada entrevista que me lo pregunten, pero no estoy tan segura si me meto en la máquina aquella. Creo que se puede hacer campaña desde todo punto de vista, así como las dueñas de casa pueden hacer campaña en su cuadra, tú en tu grupo de amigos, en tu grupo de WhatsApp”, añade.

En la misma línea, Natalia reconoce que, a raíz de los movimientos sociales de octubre pasado, siente más confianza en el poder de la gente: “Por primera vez siento que que todos podemos llegar a tener esperanza en el otro, en el vecino, el que está en la calle contigo, la vieja que encuentras caceroleando de un edificio a otro (…) creo que estamos más fuertes para reclamar, más claritos en lo que queremos”.

Un claro ejemplo, según nos cuenta, es el retiro del 10% de los fondos de pensiones. “¡En octubre jamás se pensaron esto! Que de un Piñera a otro se iban a decir ‘yo te promulgo la ley de tu sistema que inventaste, hermano’. Eso lo logramos las personas, lo logra la gente en las redes sociales, en la calle, en las poblaciones, en las ollas comunes”, sostiene.

“Eso tiene que ver con que, en algún momento, nos alejaron del discurso político (…) la política nos pertenece a todas, a todos y a todes, y desde ese lugar, creo que hemos ejercido presión, por mucho que nos digan delincuentes, que nos manden a callar cada dos minutos, existimos y la fuerza del pueblo, que a tantos les molesta que se use esa palabra, existe y las autoridades se deben a su pueblo, no al revés, por mucho que sean nuestros ’empleadores'”, concluye.