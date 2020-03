VIDEO RELACIONADO – CNN Magazine (29:10)

La producción de la serie The Falcon and The Winter Soldier de Marvel se detendrá a raíz de los contagios por el coronavirus de Wuhan en Europa.

Según recoge Deadline, la serie de Disney+ habría suspendido de momento las grabaciones que llevan a cabo en Praga, capital de República Checa, luego que las autoridades cerraran escuelas e impusieran restricciones a eventos y viajes.

The Falcon and The Winter Soldier cuenta con la participación de los actores Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes ya han interpretado a Falcon y Winter Soldier en las cintas de Marvel.

Lee también: “No hay nada más bello en todo el teatro”: El mundo de la cultura despidió a Bélgica Castro y Alejandro Sieveking

Si bien gran parte de las grabaciones ya se han realizado en Atlanta, Estados Unidos, el 6 de marzo pasado se trasladaron hasta Praga donde grabarían por al menos una semana.

Sin embargo, este nuevo panorama con los casos de Covid-19 registrados en Europa obligó al equipo a volver a Atlanta.

El medio especializado indicó además que esta es la segunda vez que esta serie sufre problemas en su grabación a raíz de eventos de la vida real. Anteriormente los planes de grabar en Puerto Rico se vieron frustrados ante el terremoto 6,4 que afectó al país caribeño.

Se espera que The Falcon and The Winter Soldier se estrené por la plataforma de streaming en agosto de este año.

Lee también: Guionista de “Chernobyl” estará a cargo de la serie live action de “The Last of Us” para HBO