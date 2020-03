Video relacionado – Netflix lanza un especial por el 8M junto a la ONU (01:09)

Desde su estreno en junio de 2013, The Last of Us se convirtió en uno de los videojuegos más queridos del catálogo de PlayStation y uno de sus títulos mejor valorados por la crítica, convirtiéndolo en un clásico contemporáneo. Y ahora, su legado se ampliará, ya que llegará a la pantalla chica como una serie.

Así lo confirmó este jueves la cadena HBO a través de sus redes sociales, donde informaron que Neil Druckmann, creador y director de la historia, y Craig Mazin, guionista de Chernobyl, estarán a cargo del proyecto sobre el Estados Unidos post apocalíptico que plantea el videojuego.

“Craig Mazin y Neil Druckmann desarrollarán la adaptación para la TV de The Last of Us. Pronto en HBO“, escribieron en su cuenta de Twitter sobre el futuro del juego que debutó en PS3 y que cuenta con una remasterización para PS4.

A los dos nombres mencionados, se suman Evan Wells, presidente de la compañía Naughty Dog, y Carolyn Strauss por parte de la cadena, quien estará a cargo de la producción. De concretarse, esta sería la primera serie Playstation Productions de su historia.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la historia o si seguirá la trama del videojuego.

El anunció llega unos meses del esperado estreno de la secuela de la historia para la consola, The Last of Us Part II, donde se retomará la historia de Ellie y Joel años tras el final de la primera parte, en un mundo infestado de un virus que vuelve a los humanos en una especie de zombies, donde los vestigios del gobierno lucha contra el grupo rebelde de Las Luciérnagas. Y todo con un melancólico soundtrack compuesto por Gustavo Santaolalla.

The Last of Us Part II volverá a o contar con el trabajo de Ashley Johnson para darle la voz a una crecida Ellie y Troy Baker retomará su papel como Joel. Se espera que la segunda parte llegue a las tiendas el próximo 29 de mayo de 2020.