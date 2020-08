VIDEO RELACIONADO – Postulan a Cecilia como Premio Nacional de Artes Musicales (04:01)

La pandemia del coronavirus se convirtió en una piedra en el zapato para la banda chilena Ases Falsos.

Tras una serie de presentaciones en el verano pasado, todo estaba coordinado para concluir la grabación de Tacto y Chocoadito, dos discos que se diferencian por su concepto musical que sucederán a Mala Fama (2018) y que debieron quedar en pausa cuando comenzó la cuarentena en la capital.

Lee también: The Rolling Stones estrena clip de su canción con Jimmy Page: Lo protagoniza Paul Mescal

Con el paso de las semanas, y sumando equipamiento extra para funcionar en casa, se reactivaron las grabaciones a la distancia, aunque el proceso se volvió más engorroso. “No ayuda mucho, porque imagínate que yo le trato de decir al ingeniero cómo queremos que vayan las segundas voces de tal canción. Podemos estar mandándonos correos y premezclas de un lado a otro durante una semana”, comenta Cristóbal Briceño al respecto.

No obstante, ya hay claridad sobre los álbumes. Se pusieron una fecha de tope (octubre) y ya se inició una preventa de CDs a través de su recién lanzado sitio web (www.asesfalsos.cl).

A esto se suman dos adelantos de ambas placas: Camina y ¿Cómo quieres que no me enoje?. En esta última, el compositor de Ases Falsos asume el rol de una mujer en el fin de una relación y cuenta con la participación especial de la integrante de Supernova, Coni Lewin, quien interpreta toda la canción.

Sobre esto, Briceño profundiza: “Escribir desde otro punto de vista no es un mero ejercicio de empatía, sino que es, o puede ser, encontrarte realmente en el otro o en la otra no porque sea similar, sino porque somos parte de lo mismo. Dicho eso, es evidente que lo que más desgasta la salud de la mujer es su relación con los hombres. Una vez leí una entrevista de una señora que tenía ciento y tantos años, cuando le preguntaban cuál era su secreto, dijo “mantenerme alejada de los hombres”. En mi abuela veo otro caso, ella tiene ochenta y largos y el tener que cargar día a día con mi querido pero insoportable abuelo pareciera que le da motivos para mantenerse fuerte y funcional. Pero, aunque ella le encontró la vuelta al asunto, es una vida que no le deseo a nadie”.

Lee también: Congreso estrena video en vivo de su canción homenaje a Las Yeguas del Apocalipsis

“Y bueno, los casos son infinitos, y ahora que el trabajo bruto está en su mayoría automatizado, y el hombre ya no llega a la casa hecho polvo sino simplemente deprimido, es lógico que haya despertado el resentimiento de la mujer, que sí está hecha polvo. A mi parecer, no es la mujer la que debe parecerse al hombre, somos los hombres los que tenemos que subir algunos escalones para acercarnos a la mujer, que lleva miles de años trabajando el doble y el triple. El día que la mujer se iguale a los podridos y tramposos estándares del hombre, de verdad estaremos en problemas. Pienso que la dirección es al revés. La relación perfecta no existe, pero nadie debería descansar en el esfuerzo de otro”, agrega al respecto.

Por su parte, Lewin cuenta cómo surgió la oportunidad de grabar esta canción: “Me la mostró Cristóbal hace tiempo y la grabé como en modo maqueta. Me encantó la letra como para el tóxico, me encantó cantarla de hecho. Ya con Cristóbal ya habíamos grabado un tema hace mucho tiempo (Me cargaste), tenemos súper buena onda hace mucho rato. Lo grabé en noviembre, entonces ya estaba listo y lo grabamos en un estudio rico, con la Vicky Cordero (Estudios Lautaro)”.

El líder de Ases Falsos añade asimismo que “cuando empezamos a grabar Tacto le propuse a la Coni incluir la canción en el disco, y que la cantara ella. Por suerte me dijo que sí, contar con ella es un lujo”.

El otro lanzamiento de esta ocasión es Camina, adelanto del álbum bautizado como Chocadito y que se caracterizará por un sonido más crudo y directo. El tema nace de una experiencia de Cristóbal tras participar en un evento homenaje a Exequiel Borvarán, uno de los dos jóvenes que murieron baleados en medio de una marcha estudiantil en Valparaíso en mayo del 2015.

“En junio de 2015 se hizo un homenaje en Quilpué a Exequiel Borvarán al que fui invitado a guitarrear, pues parece ser que él disfrutaba de nuestra música. Después de cantar conversé con su madre, con sus amigas y amigos. Luego su papá se ofreció para irme a dejar al terminal de buses. En el auto nos pusimos a conversar y él me decía que por ahora había estado tan contenido, tan rodeado de cariño, de cámaras y micrófonos -el caso recibió amplia cobertura de prensa-, que todavía no había tenido tiempo para sentir el golpe. Pero que sabía que no faltaba mucho para tener que encontrarse con su dolor en soledad, y que temía ese momento. Quedé muy conmovido, y cuando llegué a mi casa escribí la canción”.

Lee también: Corte Suprema falla a favor de ex mánager de Kudai y le da el nombre de la banda

En paralelo a la preparación del álbum, Ases Falsos lanzó dos covers de KC & The Sunshine Band y Magneto. Aunque se había anunciado como un disco de covers, el líder del grupo descarta esta opción: “Yo no sé por qué se esparció la idea de que será un disco. Lo veo como un ejercicio pasajero, quizás alcance para un disco, quizás no. Por ahora es una manera divertida de mantenernos en forma”.

Por lo pronto, las energías estarán concentradas en finalizar el disco, el cual según cuenta el líder del grupo, está en fase final con las mezclas y descarta la posibilidad de que la banda realice una presentación en vivo en formato streaming a corto plazo: “No están las condiciones para juntarnos a ensayar y no somos fanáticos del formato. Pero quizás lo hagamos, la verdad no lo sé. Sí te puedo contar que estamos trabajando en un especial que transmitiremos por Internet, una cosa miscelánea con material de diversa índole, entretención audiovisual en el estilo que nuestro público ya conoce”.

¿Habrá que esperar la llegada de una vacuna contra el coronavirus para ver a Ases Falsos en vivo nuevamente en un lugar masivo? Ante las dudas, así nos respondió Cristóbal: “¿Me estás diciendo que no habrá conciertos hasta que exista la vacuna? Pero eso puede ser mucho tiempo, hasta años, ¿no? Si demora demasiado, seguro nos las arreglaremos para organizar algo, aunque sea clandestino”.

Escucha “Cómo quieres que no me enoje” acá:

Escucha “Camina” acá: