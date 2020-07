VIDEO DESTACADO – ABBA lanzará cinco canciones nuevas: Su publicación se espera para el 2021 (03:43)

No hay descanso para la banda nacional Ases Falsos. Aunque sus presentaciones en vivo están en pausa por un tiempo, sus integrantes se han mantenido en contacto para afinar detalles de los discos que planean editar este año.

El plan a más largo plazo es el lanzamiento de Tacto y Chocadito, dos álbumes que se distinguirán por las diferencias estilísticas de sus canciones. A estos, se suma un tercer disco que podría ver la luz en pocos meses y que reunirá una serie de versiones de sus canciones favoritas.

Tras presentar un primer adelanto con Sigo dando amor, cover del hit de KC and The Sunshine Band, Keep It Comin’ Love, la banda liderada por Cristóbal Briceño presentó este viernes una recreación de un éxito del pop latino de principios de los ’90: Vuela, vuela.

Este tema, original de la cantante francesa Desireless (Voyage, Voyage), se convirtió en la canción más popular de la boyband mexicana Magneto, y con la que llegaron a presentarse en el Festival de Viña de 1992.

En el caso de Ases Falsos, esta canción ya fue parte del repertorio del grupo en conciertos que realizaron a mediados del 2017, pero no había sido registrada en estudio hasta ahora.

A este lanzamiento, se suma un videoclip realizado por el bajista del grupo, Simón Sánchez, quien usó los registros que cada integrante grabó desde un lugar de sus casas.

Mira el cover acá: