VIDEO RELACIONADO – Aumenta la compra de instrumentos musicales durante cuarentena (03:55)

Ases Falsos presentó este viernes su primer estreno de cuarentena: una versión en español de Keep it comin’ love de KC and the Sunshine Band.

Se trata de trabajo íntegramente realizado durante la cuarentena que cumplen los integrantes de la banda en sus respectivos hogares.

Su vocalista, Cristóbal Briceño, fue quien se encargó de realizar la adaptación de las letras.

Lee también: Winden existe en la vida real: 15 cosas que debes saber de “Dark” en la previa a la última temporada

El track pertenece a una serie de versiones teletrabajadas que, se espera, desencadenarán en un futuro disco.

Aún no se conocen más adelantos, pero durante su trayectoria, la agrupación ha presentado en shows en vivo sus propias versiones de clásicos como Take a Bow (Madonna), Living on my Own (Freddie Mercury) o Don’t Dream It’s Over (Crowded House).

Mira el video acá: