Cada vez queda menos para el 27 de junio, el día del apocalipis estreno de la tercera y última temporada de Dark, una de las series que mayor impacto ha causado en el último tiempo.

Mal llamada la “Stranger Things alemana” en un principio, dado que comenzaba con la desaparición de un niño, la serie ha mostrado niveles de complejidad que varias veces nos han dejado sin saber qué está pasando.

Tiempo-espacio, filosofía alemana, mitología griega y cristianismo. Todos estos elementos están mezclados en las tres temporadas que se planificaron para esta serie de Netflix, siendo fiel a la importancia de las triadas en la historia.

Como siempre, si no has visto las dos temporadas, te encontrarás con spoilers.

1. Una sola pistola

Aparentemente, existe una sola pistola en todo Winden: en 1986, Aleksander la esconde junto a su pasaporte, los cuales Hannah encuentra. En 2020, Hannah iba a utilizar esta pistola para suicidarse, justo cuando entra Jonas adulto. El día del apocalipsis, Jonas usa el arma para amenazar a Martha y llevarla al búnker, en un intento por salvarla.

Aquí la trayectoria se pierde, pero si Jonas adulto terminó en 1921 y eventualmente pasará a ser Adam, podríamos decir que es la misma que Noah ocupa para intentar asesinarlo. Esta no funciona, y Agnes lo mata con ella. Adam toma el arma y se la lleva a 2020, donde mata a Martha.

Ahora sólo faltaría ver cómo la recibió Aleksander, sobre quien no conocemos muchos detalles de su origen.

2. Así es el Winden real

A pesar de que el Winden de Dark es ficticio, sí existe una ciudad llamada Winden.

En realidad, Winden im Elztal, ubicada en el sur de Alemania, a kilómetros de Francia y Suiza.

Viéndola de cerca, es posible notar que sí se basaron en ella: zona de amplios bosques y caminos aislados. Además, esta se compone de dos ciudades: una superior (Oberwinden) y otra baja (Niederwinden).

3. Nietzsche y su aforismo 146

Al comienzo de la segunda temporada aparece una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, correspondiente a su libro Más allá del bien y el mal. Esta es específicamente el aforismo 146, que dice:

“Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”

Esta frase puede hacer referencia a la historia de Jonas y cómo termina convirtiéndose en Adam, quien luce su piel desfigurada, casi de forma monstruosa, algo que atribuye a haber realizado muchos viajes en el tiempo.

4. La creación de Adán

Las dos temporadas han terminado con un gesto que hace referencia a La creación de Adán, de Miguel Ángel, momento que ilustra uno de los nueve episodios del Génesis de la Biblia. En el fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina se muestra el momento en que Dios le da la vida a Adán, el primer hombre.

En la serie, en ambos casos ha tenido relación con una visión de dos tiempos: en el primero, Jonas se encuentra con Helge cuando niño; en el segundo, el encuentro es entre Charlotte y Elizabeth.

5. El eterno retorno de Nietzsche

Un ciclo eterno. Eso es exactamente lo que Adam busca terminar, según explicó en su conversación con Jonas.

El eterno retorno es otra de las características de la filosofía de Nietzsche, cuya idea se remonta al estoicismo de la antigua Grecia. Esta plantea que el mundo se extinguiría para luego volver a crearse, en un ciclo que se repetiría por siempre. Uno de los símbolos que representa esta idea es el uróboros, el cual se encuentra en la cueva de Winden.

6. ¿Quién besó primero a quién?

Jonas y Martha se encuentran en una relación bastante compleja. Eso, incluso si dejamos de lado que ella es la tía de él.

Ambos no se habían besado hasta el verano de 2019, cuando fueron al lago. Eso sí, Martha estaba en su línea de tiempo correcta, mientras que Jonas era el del futuro. Así, diríamos que para ella el primer beso ocurrió ese día.

En el caso de Jonas, el primer beso ocurrió en la casa de los Nielsen.

Entonces, cuando Martha experimentó su primer beso, Jonas ya lo había vivido, mientras que cuando Jonas tuvo el suyo, Martha ya lo había tenido.

7. Déjà vu

En la primera temporada, Martha y Jonas conversan sobre cómo terminó la relación que habían comenzado antes que Michael se suicidara. Tras ese hecho que marcó a Jonas, Martha comenzó a salir con Bartosz.

En ese momento, Martha le dice que “acaba de tener un déjà vu, como si esto ya hubiera pasado”. “Un error en la matrix”, responde Jonas, señalando que eso sería un déjà vu si el mundo fuera una simulación. “O un mensaje del más allá”, contesta finalmente ella.

Esa frase final podría estar conectada a los mundos paralelos que finalmente existirían en Dark, considerando que la Martha del otro mundo era quien estaba al tanto de los viajes en el tiempo.

(Aunque algunos ya auguran un tercer mundo, considerando la salida de la cueva en medio de un desierto que aparece en el trailer de la tercera temporada)

8. Libro sin origen

En la serie existe un libro ficticio llamado Un viaje a través del tiempo, escrito por el relojero H.G. Tannhaus, abuelo adoptivo de Charlotte.

Ahora bien, para ser más precisos, él nunca lo escribió. Recordemos que Helge se lo regaló a Claudia en 1986, quien lo llevó al relojero para consultarle por su origen. Él, sin embargo, le explica que es un fraude, porque en realidad no lo escribió, sino que lo recibió en 1953 ya listo y sólo lo copio y publicó.

De hecho, en la serie el mismo Tannhaus explica este fenómeno a través de la paradoja de Bootstrap, donde un artefacto o información es enviado al pasado, lo que crea un ciclo eterno en el que su origen ya no existe. “El mundo está lleno de ese tipo de paradojas”, dijo el relojero.

9. Manzana del Edén

Asumiendo que tenemos un Adán, es lógico pensar que existe una Eva. En el trailer de la tercera temporada se revela una mujer de pelo blanco que lideraría al nuevo personaje aún desconocido, quien podría cumplir dicho rol.

Otro detalle que corroboraría dicha teoría es que Martha del otro mundo llega a salvar a Jonas con una máquina del tiempo reducida a una esfera, un artefacto similar a una manzana. Ahora bien, si la manzana del Edén, como se conoce popularmente el fruto prohibido, fue tomada por Eva, esto podría significar que ella fue quien primero tuvo acceso a los viajes en el tiempo.

10. El mito de Ariadna

En la serie, Martha estudia una obra teatral llamada Ariadna, que hace referencia al mito de una princesa de la antigua Grecia. La historia cuenta que cuando conoció a Teseo (que en este caso sería Jonas), se enamoró inmediatamente de él.

Tras su llegada a Creta, Teseo buscó una manera de entrar al laberinto y matar al minotauro que amenazaba a la ciudad. Para ello, Ariadna le entregó un hilo con el cual podría volver a salir del laberinto.

¿De qué maneras Martha guiará a Jonas por el laberinto? Habrá que esperar para saberlo.

11. Pleasure to Kill: 33 segundos

El número tres, las triadas, las trilogías, tres tiempos. Sabemos que Dark tiene un gusto por dividir las cosas en tres partes.

Pues bien, cuando Ulrich era joven escuchaba Kreator, banda alemana de thrash metal que en 1986 lanzó el disco Pleasure To Kill. Egon, que en ese entonces era policía, lo encuentra justo cuando la canción dice: “My only aim is to take many lives, the more the better I feel” (“Mi único propósito es quitar la mayor cantidad de vidas, entre más me siento mejor”).

Pues bien, esa frase aparece precisamente en el segundo 33 de la canción.

12. “Tal vez sea cáncer”

En 1986, cuando Egon encierra a Ulrich por supuestamente haber abusado de Katharina, el policía le comenta que hay algo en su mirada que no le causa confianza, a lo que Ulrich responde “tal vez sea cáncer”.

Eventualmente, Egon se entera de que tiene cáncer a la próstata.

13. Hermetismo

Varios símbolos e imágenes que aparecen en la serie hacen referencia al hermetismo, una doctrina atribuida a Hermes Trismegisto, principalmente recopiladas en el Corpus Hermeticum, así como también en la Tabla Esmeralda, de donde proviene la frase “sic mundus creatus est” (“así se creó el mundo”).

En la serie también aparece El Kybalion, otro texto que recoge la filosofía hermética.

Esta última aparece como cuadro en el hospital de Winden y también tatuado en la espalda de Noah y el pecho de Bartosz adulto (aún por confirmar).

En concreto, es una especie de filosofía cuyos orígenes son tan variados como desconocidos, que une religiones para plantear una gran religión bajo la cual todas conviven, cuya base es la triada hermética: Dios, cosmos y el ser humano.

14. Cuatro familias, cuatro elementos

En el salón de Adam es posible percatarse de una división que él le dio a cada familia, separándolas acorde a los elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire.

Así, vemos que los Kanhwald son tierra, los Tiedemann son fuego, los Doppler agua y los Nielsen aire.

Cómo afecta esto a la trama final de la serie, aún no lo sabemos, pero puede ser sólo un detalle para resaltar el trasfondo hermético de Sic Mundus.

15. La caída de los condenados

En el salón de Adam podemos ver una pintura central, la cual observa en más de una ocasión. Esta es La caída de los condenados (The Fall of the Damned, 1620), del artista flamenco Paul Rubens.

La obra de Rubens posee cualidades coherentes con la tradición barroca, pero también tiene muestras del periodo anterior: el Renacimiento. Así, podemos observar escenas cargadas de acción, siempre basadas en la historia clásica y principalmente cristiana. Por eso su estilo es descrito como parte de la Contrarreforma, una respuesta del catolicismo al protestantismo en el siglo XVI.

En el caso de la pintura ubicada en la guarida de Adam, vemos cómo los ángeles que se han rebelado contra Dios son enviados al infierno, donde son atacados por bestias. Bajo los trazos de Rubens, esta condena se hace eterna.

Bonus

Ya que concluimos con la pintura que tiene Adam, hablemos de la que tiene Eva. En este caso, aparentemente se trata de un tríptico que está cerrado y que por fuera muestra, precisamente, a Adán y Eva. Mientras él parece estar sorprendido, ella sostiene el fruto prohibido, al mismo tiempo que una serpiente cuelga del árbol.

Ahora sólo queda esperar a ver qué ocurre el día del apocalipsis.

