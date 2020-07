Ya No Quieres Quererme es el título del nuevo single de Princesa Alba, estrenado este jueves junto a un videoclip animado inspirado en el clásico programa Música Libre.

La artista chilena hace gala de su versatilidad con un sonido pop, funk y dance en este sencillo escrito en conjunto con el músico Francisco Victoria.

El trabajo audiovisual estuvo a cargo de Marmota Studio, primer estudio de animación chileno en estrenar para Cartoon Network. En el video, cantante nacional se transforma en un dibujo animado que protagoniza una historia de desamor entre dos cantantes al interior del programa Música Taquilla.

Trinidad Riveros (Princesa Alba) contó que “tenía ganas de hacer un tema algo más retro, con influencias de Abba, pop japonés de los ’70 y ’80“. El video tiene referencias que van desde Raffaella Carrá a Cher.

“Como en todos mis videos quería seguir trabajando con mujeres, así que no iba a ser la excepción esta vez”, relató acerca de su trabajo con Marmota Studio.

Por su parte, la productora ejecutiva del estudio de animación, María Graciela Severino, dijo que “desde el primer día tuvimos mucha química y todo fue bastante fluido. Nos sorprendió lo matea que es en lo audiovisual, es muy creativa y sabe lo que quiere“.

Aunque se titula Ya No Quieres Quererme, la canción y el video dan un giro cuando la estrella pop encuentra a su novio besando a otra mujer. Entonces su discurso cambia y es ella quien dice: “ya no quiero quererte, ya no te lo mereces”.

Míralo acá: